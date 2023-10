Una nuova mappa svela l'acqua sotterranea su Marte per i futuri astronauti

Una mappa pubblicata di recente dal progetto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), finanziato dalla NASA, mostra le regioni su Marte in cui il ghiaccio potrebbe essere sepolto sotto la superficie, presentando una potenziale risorsa per i futuri astronauti. Questa quarta serie di mappe è considerata la più dettagliata fino ad oggi, utilizzando dati provenienti da varie missioni della NASA, tra cui Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey e Mars Global Surveyor.

L'inclusione di telecamere ad alta risoluzione a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter ha migliorato significativamente il livello di dettaglio nella nuova mappa SWIM. Le iterazioni precedenti si basavano su imager, radar, mappatori termici e spettrometri a bassa risoluzione, mentre l'ultima versione ha beneficiato di dati aggiuntivi provenienti dalla Context Camera e dall'High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). HiRISE ha catturato un cratere da impatto di considerevoli dimensioni che ha rivelato una quantità significativa di ghiaccio nascosta sotto la superficie, segnando una scoperta entusiasmante.

La mappa rivela acqua ghiacciata nel sottosuolo lungo le medie latitudini di Marte, una regione ideale per future missioni grazie alla sua atmosfera più densa, che facilita la discesa dei veicoli spaziali. Gli astronauti che atterrano nel confine più meridionale della regione delle medie latitudini settentrionali si troverebbero vicini al ghiaccio sepolto mentre si godrebbero un clima leggermente più caldo.

La posizione del sito di scavo vicino all'equatore è vantaggiosa, poiché sarebbe necessaria meno energia per mantenere temperature adeguate per gli astronauti e le loro attrezzature. Gli astronauti trarrebbero grandi benefici dalla disponibilità di ghiaccio nel sottosuolo per estrarre acqua potabile e come risorsa per il carburante per missili. Comprendere le variazioni nella distribuzione del ghiaccio sotterraneo alle medie latitudini marziane potrebbe anche contribuire a svelare la storia climatica del pianeta.

Mentre la NASA continua a esplorare e studiare Marte, l’ultima mappa di SWIM offre preziose informazioni sulla futura esplorazione umana del pianeta, evidenziando potenziali siti di atterraggio e risorse che potrebbero essere determinanti nella ricerca scientifica e nelle missioni sostenute.