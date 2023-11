Nuova scoperta: le mappe del ghiaccio del sottosuolo marziano svelano potenziali risorse per i futuri esploratori

By

Gli scienziati hanno pubblicato l’ultima serie di mappe che rivelano la distribuzione dell’acqua nel sottosuolo su Marte, aprendo nuove possibilità per future missioni sul Pianeta Rosso. Il progetto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), finanziato dalla NASA, ha utilizzato i dati raccolti da varie missioni per identificare le regioni in cui il ghiaccio potrebbe essere sepolto sotto la superficie.

A differenza delle versioni precedenti delle mappe, l'ultima versione è la più dettagliata fino ad oggi. Ciò è attribuito all'utilizzo di telecamere ad alta risoluzione a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), che orbita attorno a Marte dal 2006. I dati della Context Camera e dell'High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) hanno fornito agli scienziati un'idea visione completa dei confini del ghiaccio d’acqua, inclusa la scoperta di una significativa presenza di ghiaccio in un grande cratere da impatto.

Il ghiaccio ritrovato si trova prevalentemente lungo le medie latitudini di Marte, rendendolo una regione ideale per le future missioni degli astronauti. L'ampia presenza di ghiaccio, unita ad un'atmosfera più densa, offre un promettente punto di atterraggio. Gli astronauti trarrebbero beneficio da un dispendio energetico minimo per mantenersi al caldo, consentendo più risorse per altre attività essenziali.

L'acqua situata sopra il suolo su Marte evaporerebbe rapidamente a causa della sottile atmosfera del pianeta. Pertanto, il ghiaccio sotterraneo funge da risorsa cruciale che può essere estratta perforando carote di ghiaccio. Questo ghiaccio può servire come acqua potabile o essere trasformato in carburante per missili, riducendo sostanzialmente la quantità di rifornimenti necessari per essere trasportati dalla Terra.

Oltre ai suoi usi pratici, la comprensione della distribuzione del ghiaccio nel sottosuolo può fornire preziose informazioni sulla storia climatica di Marte. Gli scienziati hanno osservato variazioni nella quantità di ghiaccio d’acqua in diverse regioni, suggerendo nuove ipotesi sulle ragioni sottostanti.

Con la presentazione di queste mappe dettagliate, gli scienziati e i pianificatori delle missioni hanno ora una risorsa preziosa per supportare le future esplorazioni e gli sforzi di colonizzazione su Marte.

FAQ

1. Perché il ghiaccio sotterraneo è importante per le missioni su Marte?

Il ghiaccio sotterraneo su Marte è fondamentale perché qualsiasi acqua liquida sulla superficie evaporerebbe immediatamente a causa della sottile atmosfera del pianeta. Il ghiaccio, nascosto sotto la superficie, può essere perforato ed estratto per vari scopi, come acqua potabile e generazione di carburante per missili.

2. Quali sono i vantaggi delle missioni di atterraggio alle medie latitudini di Marte?

Le medie latitudini di Marte offrono numerosi vantaggi per le missioni di atterraggio. La regione fornisce un’atmosfera più densa, aiutando i veicoli spaziali a rallentare durante la discesa. Inoltre, raggiunge un equilibrio tra la vicinanza al ghiaccio sepolto e un clima leggermente più caldo, riducendo l’energia necessaria per mantenere al caldo gli astronauti e le attrezzature.

3. In che modo il ghiaccio del sottosuolo può contribuire alla colonizzazione di Marte?

La scoperta del ghiaccio sotterraneo fornisce una risorsa preziosa per i futuri esploratori e potenziali colonizzatori di Marte. Il ghiaccio estratto può essere convertito in acqua potabile e carburante per missili, riducendo significativamente la quantità di rifornimenti che devono essere trasportati dalla Terra.

4. Cosa può dirci la distribuzione del ghiaccio nel sottosuolo sul clima di Marte?

Le variazioni nella quantità di ghiaccio sotterraneo nelle diverse regioni di Marte possono aiutare gli scienziati a svelare la storia climatica del pianeta. Studiando queste variazioni, i ricercatori possono sviluppare nuove ipotesi per spiegare le differenze e ottenere informazioni sulle passate dinamiche climatiche del pianeta.