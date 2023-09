Trasformare le regioni aride in pozzi di carbonio: un nuovo approccio per affrontare il cambiamento climatico

In un recente articolo di opinione pubblicato su Trends in Plant Science, un team di scienziati vegetali guidati da Heribert Hirt della King Abdullah University of Science and Technology propone un metodo innovativo per sequestrare l’anidride carbonica e combattere il cambiamento climatico. I ricercatori suggeriscono di trasformare le regioni aride in pozzi di assorbimento del carbonio, senza compromettere le esigenze agricole o la produzione alimentare.

Con i livelli di anidride carbonica che raggiungono il livello più alto degli ultimi 2 milioni di anni, è evidente l’urgenza di trovare soluzioni che vadano oltre la riduzione delle emissioni. L’aumento delle temperature, lo scioglimento delle calotte glaciali, l’innalzamento del livello del mare e condizioni meteorologiche estreme minacciano le fondamenta stesse della civiltà umana. Catturare e immagazzinare la CO2 già presente nell’atmosfera è vitale e la riforestazione è considerata una strategia promettente. Tuttavia, spesso si scontra con le esigenze agricole.

I ricercatori propongono di rinverdire i deserti ripristinando le funzioni dell’ecosistema e promuovendo il sequestro del carbonio come strategia preferita. Progettando combinazioni ideali di piante, microbi del suolo e tipo di suolo, gli ecosistemi aridi possono evolversi in efficienti sistemi di cattura del carbonio con una migliore salute del suolo, una maggiore efficienza fotosintetica e una biomassa radicale più grande. Il vantaggio di bonificare le regioni aride è che queste non competono con le terre utilizzate nell’agricoltura e nella produzione alimentare.

Le regioni aride coprono circa un terzo della superficie terrestre. Sebbene queste aree siano tipicamente caratterizzate da una vegetazione minima a causa della scarsità d’acqua, alcune piante si sono adattate a sopravvivere in queste condizioni difficili. Alcuni utilizzano metodi di fotosintesi unici, altri hanno sistemi radicali specializzati e alcuni producono ossalati che possono convertirsi in acqua durante i periodi di siccità.

I ricercatori evidenziano il percorso dell’ossalato-carbonato come un meccanismo cruciale per trasformare le terre aride in pozzi di assorbimento del carbonio. I microbi del suolo consumano ossalati come fonte primaria di carbonio, rilasciando molecole di carbonato nel terreno. Nei terreni ricchi di calcio e alcalini, queste molecole reagiscono con il calcio per formare depositi stabili di carbonato di calcio. Attraverso questo processo biogeochimico, circa un atomo di carbonio su sedici fissato fotosinteticamente può essere sequestrato in carbonati.

Per avviare questa trasformazione, i ricercatori propongono la creazione di “isole della fertilità” – piccole sacche di habitat rianimato dove piante e microbi possono prosperare e diffondersi gradualmente, coprendo infine l’intero paesaggio arido con la vegetazione.

Sebbene il potenziale di questo metodo sia promettente, ci sono sfide da superare. Una crescita più lenta delle piante in condizioni aride può limitare il ritmo del sequestro del carbonio. Inoltre, l’adozione e l’efficacia di questo approccio dipendono dall’impegno e dal sostegno dei paesi con regioni aride.

Rinverdire le terre aride potrebbe non solo sequestrare immense quantità di carbonio, ma anche ripristinare gli ecosistemi e infondere vita in alcuni dei luoghi più aridi della Terra. Mentre la comunità globale cerca soluzioni efficaci alla crisi climatica, questo approccio innovativo offre un raggio di speranza e potenziale per un futuro sostenibile.

Fonte:

– Documento di opinione: Trends in Plant Science, Hirt et al. (2022)