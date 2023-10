L’antico deserto del Sahara: prosperare sulle acque sotterranee nascoste

Il deserto del Sahara, noto per le sue condizioni difficili, un tempo ospitava l'antico impero Garamanti. Questa civiltà fiorì accedendo alle acque sotterranee nascoste. Tuttavia, l’uso insostenibile di questa risorsa portò al suo esaurimento e al declino finale dell’impero. Questi eventi evidenziano l’importanza cruciale della gestione sostenibile delle acque sotterranee.

Una nuova ricerca presentata al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America fa luce su come l’Impero Garamantiano sfruttava le acque sotterranee per sostenere la propria società. Fattori ambientali, come la presenza di fonti d'acqua sotterranee, hanno permesso loro di prosperare per quasi un millennio.

Il deserto del Sahara fu trasformato in un ambiente più verde tra 11,000 e 5,000 anni fa a causa delle piogge monsoniche. Ciò ha fornito risorse idriche superficiali che hanno sostenuto le civiltà. Tuttavia, quando queste piogge cessarono, il Sahara ritornò ad essere un deserto, costringendo la maggior parte delle civiltà ad abbandonare la regione. I Garamanti, invece, rimasero. Pur risiedendo in un deserto iperarido, i Garamanti potevano contare su una vasta falda acquifera di arenaria, potenzialmente una delle più grandi al mondo.

I Garamanti acquisirono conoscenze dalla Persia attraverso le rotte commerciali dei cammelli su come estrarre le acque sotterranee. Impiegavano una tecnica conosciuta come “foggara” o “qanat”. Ciò ha comportato la costruzione di un tunnel inclinato sul fianco di una collina, appena sotto la falda freatica. Le acque sotterranee fluirebbero quindi attraverso il tunnel per l'irrigazione. I Garamanti costruirono circa 750 km di tunnel sotterranei e pozzi di accesso durante il loro periodo di massima attività.

Integrando la ricerca archeologica con l'analisi idrologica, ricercatori come Frank Schwartz hanno acquisito conoscenze sull'idrogeologia dei Garamanti. Nonostante la mancanza di ricarica annuale dell’acqua, la topografia, la geologia e le condizioni di deflusso, uniche nel loro genere, hanno fornito le condizioni ideali per l’estrazione delle acque sotterranee utilizzando la tecnologia foggara. Tuttavia, i Garamanti dovettero affrontare difficoltà quando il livello delle acque sotterranee scese al di sotto dei tunnel della foggara, portandoli alla rovina.

Questa antica civiltà funge da ammonimento per il mondo moderno. La crescente prevalenza di ambienti estremi e l’uso insostenibile delle acque sotterranee pongono sfide significative. Paesi come l’Iran stanno già sperimentando problemi simili. Inoltre, esempi come l’uso eccessivo delle acque sotterranee in California evidenziano la necessità di pratiche di gestione sostenibili. L’esaurimento delle riserve idriche sotterranee può avere gravi conseguenze quando non vi è rifornimento, portando in ultima analisi al collasso delle società.

