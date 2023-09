Alveari di tronchi: fornire case alle api nei campus irlandesi

Mick Verspuij, un forestale esperto, è stato impegnato a tenere d'occhio le previsioni meteorologiche per le tempeste equinoziali in Irlanda. Il suo motivo? Ripropone gli alberi caduti dal vento in alveari di tronchi, che fungono da case per le api che sciamano. Questi alveari di tronchi hanno guadagnato popolarità in tutto il paese, con quasi 500 installati finora.

Recentemente, Verspuij è stato invitato dall'Università di Galway a installare un alveare di tronchi nel loro campus. Questo alveare, realizzato in pino silvestre e dotato di un cappello di canne d'acqua per la protezione, ha suscitato notevole interesse. Si tratta del primo alveare di tronchi in un campus di terzo livello in Irlanda ed è stato commissionato dalla professoressa Grace McCormack del dipartimento di zoologia dell'università come parte del percorso sulla biodiversità del college.

La prof.ssa McCormack e i suoi colleghi hanno condotto ricerche approfondite sull'ape nera autoctona o sull'ape mellifera selvatica irlandese in collaborazione con la Native Irish Honey Bee Society e la Federation of Irish Beekeepers' Association. L’ibridazione delle api non autoctone con le api selvatiche irlandesi è motivo di preoccupazione, tanto da richiedere un divieto totale delle importazioni. La ricerca del professor McCormack fornirà prove scientifiche per determinare se tale divieto è necessario.

Le arnie in tronchi realizzate da Verspuij sono ben isolate e rivestite con propoli della colonia di api, fornendo protezione contro virus, funghi e batteri. Mentre gli alveari di tronchi sono colonizzati principalmente da specie selvatiche irlandesi, in alcuni casi sono state trovate anche api importate, che Verspuij rimuove e sostituisce con una regina della specie autoctona. L'occupazione di un alveare di tronchi dipende da vari fattori, tra cui la posizione, la vicinanza ad altre colonie e le condizioni meteorologiche.

Secondo Verspuij, quest'anno non è stato un buon anno per gli sciami di api a Inishowen, con solo 12 sciami osservati rispetto ai 130 dell'anno precedente. La prof.ssa McCormack e il suo team ritengono che il tempo possa essere un fattore determinante. Le api sono sensibili ai cambiamenti climatici e le cattive condizioni meteorologiche di quest'estate potrebbero aver influenzato il loro comportamento.

L'interesse di Verspuij per le api è cresciuto quando è passato all'agricoltura biologica e si è iscritto a un corso di apicoltura. Ha iniziato a costruire arnie in tronchi nel 2017, attingendo al suo background nella silvicoltura e nella chirurgia degli alberi. Verspuij ha costruito vari modelli di arnie di tronchi, comprese quelle attaccate agli alberi e quelle rialzate su gambe.

Anche se gli alveari di tronchi servono come misura temporanea, Verspuij spera che possano sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della gestione dei boschi e del paesaggio. Con più boschi, ci sarebbero meno arnie di tronchi necessarie poiché le api avrebbero a disposizione siti naturali di nidificazione.

Fonte:

– [Il cambiamento climatico presenta enormi sfide alle nostre api]

– [Una coppia di Wicklow con l'unico santuario delle api selvatiche al mondo: "Sono nei guai"]