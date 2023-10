Passeggiata spaziale sulla Stazione Spaziale Internazionale rinviata a causa di una perdita di liquido refrigerante

A causa di una perdita di refrigerante da un radiatore di riserva sul modulo di laboratorio multiuso Nauka della Stazione Spaziale Internazionale, una passeggiata spaziale programmata è stata rinviata alla fine di quest'anno. La perdita di liquido refrigerante, scoperta il 9 ottobre, è stata fermata, ma gli ingegneri hanno bisogno di più tempo per analizzare la situazione ed evitare che eventuali tracce entrino nei sistemi interni.

Sebbene il liquido refrigerante non sia tossico o pericoloso per l'equipaggio, gli esperti stanno lavorando per prevenire il degrado delle apparecchiature. Il ritardo della passeggiata spaziale non influisce sulle operazioni della stazione spaziale. Un'altra passeggiata spaziale è invece prevista per il 30 ottobre. Durante questa passeggiata spaziale, gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli intraprenderanno varie attività di riparazione, come la rimozione di una scatola elettronica difettosa e la sostituzione di un gruppo cuscinetto estraibile.

Questa passeggiata spaziale segnerà la prima per entrambi gli astronauti. Oltre a ciò, Loral O'Hara e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen effettueranno una passeggiata spaziale entro la fine dell'anno, nota come US Spacewalk 90. ​​Questa missione comporterà la raccolta di campioni dall'esterno della stazione spaziale per analizzare la presenza di microrganismi. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione ed eseguiranno lavori di manutenzione per future passeggiate spaziali.

Inoltre, i cosmonauti di Roscosmos Oleg Kononenko e Nikolai Chub effettueranno la loro passeggiata spaziale il 25 ottobre. La loro missione include l'installazione di un sistema di comunicazione radar sintetico e l'implementazione di un nanosatellite per testare la tecnologia delle vele solari. Inoltre, ispezioneranno e fotograferanno il radiatore di riserva che perdeva sul modulo Nauka.

I membri dell'equipaggio dell'Expedition 70 sono stati impegnati a prepararsi per queste passeggiate spaziali, svolgendo vari compiti come la manutenzione delle tute spaziali e la conduzione di operazioni di carico. Questi preparativi evidenziano le sfide e l’importanza del mantenimento e della conduzione delle operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– Nasa