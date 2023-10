L'astronauta Jasmin Moghbeli chiacchiera con gli alunni della Dublin School dalla Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha recentemente celebrato il suo 25° anno in orbita attorno alla Terra. Mentre continua a suscitare stupore, un gruppo di alunni delle scuole elementari delle scuole Deis di Dublino ha avuto l'opportunità irripetibile di chiacchierare con l'astronauta capo della Crew-7, Jasmin Moghbeli della NASA. La conversazione, durata 11 minuti, si è svolta tramite radioamatore, durante la quale gli alunni hanno posto a Moghbeli una serie di domande sulla vita nello spazio.

Durante l'evento trasmesso in live streaming, gli studenti hanno posto domande veloci e affascinanti, ad esempio se gli astronauti sognano diversamente nello spazio e com'è il decollo. Moghbeli ha rivelato che sogna più spesso lo spazio mentre è a bordo della ISS e che il decollo è stato più agevole di quanto si aspettasse. Per quanto riguarda il cibo, alcuni frutti vengono consegnati alla ISS, ma devono essere consumati rapidamente. Il cibo preferito di Moghbeli è un tortino di manzo con pane integrale, mentre quello che preferisce di meno sono le barbabietole sott'aceto.

Per consentire il contatto radio tra la Terra e lo spazio, la TU Dublin ha allestito una stazione temporanea sul suo territorio. Ariss, il radioamatore del programma della Stazione Spaziale Internazionale, ha facilitato la conversazione. Il coordinatore nazionale dell'Ariss, Séamus McCague, ha informato in anticipo gli studenti, evidenziando le difficoltà di parcheggio della ISS dovute al costante arrivo e partenza di altri veicoli spaziali. Ha sottolineato che gli studenti vivono in un'epoca in cui diventare un astronauta è una possibilità.

Crew-7 è un team multinazionale che funge da faro di cooperazione globale in tempi incerti. McCague ha elogiato gli insegnanti per il loro sostegno nel rendere la missione un successo. I crepitii statici hanno posto alcune sfide tecniche, ma dopo quattro tentativi, Moghbeli ha finalmente risposto: “Ora ho te, forte e chiaro”.

Moghbeli ha condiviso approfondimenti sulla vita sulla ISS. Ha affermato che adattarsi all’ambiente spaziale è sorprendentemente facile e che lo stress e l’ansia non sono in genere le principali preoccupazioni. La frequente orbita attorno alla Terra disturba i ritmi del sonno, ma l'equipaggio regola l'illuminazione sulla ISS per simulare la luce del giorno e la notte.

Uno degli alunni ha chiesto informazioni sulla possibilità di portare un animale domestico sulla ISS. Moghbeli ha spiegato che in passato scimmie e cani sono stati inviati nello spazio e potrebbe essere possibile portare animali a bordo della ISS con alcune modifiche.

Gli alunni sono rimasti affascinati nell'apprendere che la ISS richiede una manutenzione frequente a causa dei suoi 25 anni di attività. Mentre uno studente ha espresso incertezza sul diventare uno scienziato, ha apprezzato moltissimo la rara esperienza di interagire con la navicella spaziale.

La conversazione si è conclusa con Nadine Hoban della Sacred Heart School che ha chiesto a Moghbeli come riesce a rimanere in contatto con la sua famiglia. Moghbeli ha spiegato che può utilizzare un telefono IP e le reti satellitari per chattare in video con loro una volta alla settimana. La perdita del contatto con l'Iss è stata festeggiata con applausi e applausi.

Questa opportunità unica per gli alunni delle scuole di Dublino faceva parte della Space Week della TU Dublin, un'iniziativa volta a stimolare l'interesse dei giovani per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, le arti e la matematica attraverso attività incentrate sullo spazio e sui viaggi spaziali.

Fonte:

-https://www.irishtimes.com/news/science/dublin-pupils-chat-with-astronaut-jasmin-moghbeli-from-international-space-station-1.4694550