L’importanza del flusso UV e dell’anisotropia nella modulazione dell’abbondanza chimica nelle atmosfere degli esopianeti terrestri

TRAPPIST-1e, un esopianeta potenzialmente abitabile, ha raccolto un notevole interesse come potenziale bersaglio per l’osservazione con il James Webb Space Telescope (JWST). Per comprendere meglio le dinamiche atmosferiche di questo pianeta terrestre, i ricercatori hanno condotto modelli fotochimici unidimensionali e simulazioni tridimensionali.

I modelli unidimensionali hanno rivelato il ruolo cruciale svolto dal flusso UV stellare in arrivo nel modulare la concentrazione di specie chimiche, come O3 (ozono) e H2O (vapore acqueo). Questo flusso UV proveniente dalla stella ospite ha un impatto diretto sulla composizione atmosferica, con livelli di flusso più elevati che portano ad un aumento delle concentrazioni di alcune sostanze chimiche.

Inoltre, la modellazione tridimensionale ha evidenziato l’importanza dell’anisotropia nelle abbondanze chimiche. L'anisotropia si riferisce alla distribuzione non uniforme delle sostanze chimiche nell'atmosfera del pianeta. Gli esopianeti con blocco mareale, che hanno un lato perennemente rivolto verso la stella ospite, mostrano differenze significative nelle abbondanze chimiche a causa dei processi di trasporto guidati dall’anisotropia.

Per studiare questi fenomeni, i ricercatori hanno utilizzato il Whole Atmosphere Community Climate Model Version 6 (WACCM6), un modello tridimensionale del sistema terrestre. Questo modello ha permesso loro di simulare le condizioni atmosferiche e i processi di trasporto su TRAPPIST-1e.

Sono stati analizzati gli spettri di trasmissione di varie simulazioni, mostrando l'altitudine atmosferica effettiva tracciata rispetto alla lunghezza d'onda. Le simulazioni includevano diversi scenari, come livelli variabili di radiazione pallida (PAL) e la presenza o assenza di blocco delle maree. I risultati hanno indicato che i casi non bloccati in base alla marea hanno mostrato poca differenza rispetto ai casi equivalenti bloccati in base alla marea.

Le caratteristiche spettrali osservate in queste simulazioni sono state vincolate a un potere di risoluzione spettrale di R = 250. I ricercatori hanno identificato la presenza di alcune firme chimiche, come indicato dalle regioni grigie negli spettri di trasmissione. Hanno anche confrontato la gamma di lunghezze d’onda del proposto Habitable Worlds Observatory (HWO) e dello strumento JWST NIRSpec, notando la loro sovrapposizione nella regione ombreggiata in verde. Inoltre, l'intervallo di lunghezze d'onda dello strumento JWST MIRI era indicato nella regione ombreggiata in magenta.

Infine, i ricercatori hanno stimato l'incertezza associata alle misurazioni che raggiungono il rumore di fondo dello strumento. Questa incertezza, rappresentata da una barra nera, era equivalente a 5 parti per milione (ppm). Tuttavia, è importante notare che questa barra di errore riflette le prestazioni del telescopio e non indica una misurazione.

In sintesi, questi risultati sottolineano l’importanza di considerare il flusso UV stellare in arrivo e l’anisotropia nelle abbondanze chimiche quando si studiano le atmosfere degli esopianeti terrestri. L’uso di tecniche di modellazione avanzate consente agli scienziati di comprendere meglio le dinamiche atmosferiche su pianeti come TRAPPIST-1e e apre la strada a future osservazioni con il JWST.

Definizioni:

– Flusso UV: la quantità di radiazione ultravioletta emessa da una stella.

– Anisotropia: distribuzione non uniforme di proprietà o sostanze in una particolare direzione.

Fonte:

– Articolo: “Lo spettro di trasmissione dell’altitudine effettiva atmosferica viene tracciato rispetto alla lunghezza d’onda compresa tra 0.2 µm e 11 µm per P19 PI (arancione), P19 10% PAL (marrone), P19 1% PAL (giallo) e P19 0.1% PAL ( rosso) e le simulazioni W21 PI (azzurro), W21 10% PAL (blu), W21 1% PAL (lilla) e W21 0.1% PAL (grigio). I casi senza blocco della marea sono esclusi per chiarezza, ma mostrano piccole differenze rispetto al caso equivalente con blocco della marea. La profondità del transito, in termini di contrasto rispetto alla stella, è indicata sull'asse verticale destro in parti per milione (ppm). Gli spettri sono vincolati a un potere di risoluzione spettrale di R = 250. Le caratteristiche spettrali sono indicate in grigio. Vengono mostrati l'intervallo di lunghezze d'onda del proposto Habitable Worlds Observatory (HWO; regione ombreggiata in blu) e quello dello strumento JWST NIRSpec (regione ombreggiata in giallo). Si sovrappongono nella regione ombreggiata in verde. La gamma di lunghezze d'onda dello strumento JWST MIRI è indicata nella regione ombreggiata magenta. La spaziatura delle lunghezze d'onda tra 0.2 e 1 µm viene modificata tra 1 e 11 µm per mostrare chiaramente le regioni UV e visibili. La barra nera rappresenta l'incertezza che sarebbe presente su una misurazione che ha raggiunto il rumore di fondo dello strumento, dove il rumore di fondo è indicato come 5 ppm. Tieni presente che questa barra di errore è una stima delle prestazioni del telescopio e non indica una misurazione."

