Nuove scoperte nella previsione della struttura delle proteine ​​con AlphaFold 3

DeepMind, uno dei principali laboratori di ricerca sull’intelligenza artificiale, ha fatto scalpore quasi cinque anni fa con il debutto di AlphaFold, un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere con precisione le strutture proteiche nel corpo umano. Da allora, DeepMind ha compiuto progressi significativi e ha rilasciato una versione aggiornata chiamata AlphaFold 2 nel 2020. Continuando il suo lavoro pionieristico, DeepMind ha ora presentato AlphaFold 3, che può generare previsioni per quasi tutte le molecole nella Protein Data Bank.

La Protein Data Bank è il più grande database ad accesso aperto di molecole biologiche al mondo. Con le funzionalità potenziate di AlphaFold 3, Isomorphic Labs, uno spin-off di DeepMind focalizzato sulla scoperta di farmaci, sta già utilizzando il modello per la progettazione di farmaci terapeutici. Caratterizzando varie strutture molecolari che svolgono un ruolo cruciale nel trattamento delle malattie, AlphaFold 3 contribuisce all'identificazione e alla progettazione di nuove molecole che potrebbero potenzialmente diventare farmaci.

Ciò che distingue AlphaFold 3 è la sua capacità di prevedere non solo le strutture proteiche ma anche le strutture di ligandi, acidi nucleici e modifiche post-traduzionali. I ligandi sono molecole che si legano alle proteine ​​recettoriali e influenzano la comunicazione cellulare, mentre gli acidi nucleici trasportano informazioni genetiche. Inoltre, le modifiche post-traduzionali sono cambiamenti chimici che si verificano dopo la formazione di una proteina.

Questo rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento prezioso nella scoperta di farmaci. Tradizionalmente, i ricercatori farmaceutici si affidano ai metodi di docking per comprendere l'interazione tra proteine ​​e ligandi. Questi metodi richiedono l'inserimento di una struttura proteica di riferimento e di una posizione di legame suggerita per il ligando. Tuttavia, AlphaFold 3 elimina la necessità di una struttura di riferimento o di una posizione suggerita. Può prevedere le strutture delle proteine ​​che non sono state precedentemente caratterizzate e simulare il modo in cui le proteine ​​e gli acidi nucleici interagiscono con altre molecole. Questo livello di modellazione è attualmente impossibile con i metodi di ancoraggio esistenti.

DeepMind riconosce che AlphaFold 3 presenta ancora aree di miglioramento. In un white paper che ne delinea i punti di forza e i limiti, i ricercatori hanno notato che il sistema non riesce a prevedere le strutture delle molecole di RNA, che trasportano istruzioni per la sintesi proteica nel corpo. Tuttavia, gli sforzi in corso da parte di DeepMind e Isomorphic Labs mirano ad affrontare questa limitazione e a migliorare ulteriormente le capacità del sistema.

Lo sviluppo e il progresso di AlphaFold 3 evidenziano l’immenso potenziale dell’intelligenza artificiale nel far progredire la comprensione scientifica del complesso meccanismo molecolare all’interno del corpo umano. Mentre DeepMind continua il suo lavoro, i ricercatori prevedono risultati ancora maggiori nella previsione della struttura delle proteine ​​e nella scoperta di farmaci.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è AlphaFold 3?

AlphaFold 3 è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind in grado di prevedere con precisione le strutture di proteine, ligandi, acidi nucleici e modifiche post-traduzionali.

2. In che modo AlphaFold 3 è utile nella scoperta di farmaci?

Le previsioni di AlphaFold 3 aiutano nell'identificazione e nella progettazione di nuove molecole che potrebbero potenzialmente diventare farmaci.

3. Quali sono i metodi di ancoraggio?

I metodi di docking sono simulazioni al computer utilizzate dai ricercatori farmaceutici per comprendere l'interazione tra proteine ​​e ligandi.

4. In cosa differisce AlphaFold 3 dai tradizionali metodi di aggancio?

A differenza dei metodi di docking, AlphaFold 3 non richiede una struttura proteica di riferimento o una posizione di legame suggerita. Può prevedere proteine ​​precedentemente non caratterizzate e simulare interazioni con altre molecole.

5. Quali sono i limiti di AlphaFold 3?

Anche se AlphaFold 3 eccelle nel prevedere le strutture delle proteine ​​e dei ligandi, non riesce a prevedere le strutture delle molecole di RNA.