Previsione delle strutture proteiche: AlphaFold di DeepMind rivoluziona la scoperta dei farmaci

Dopo il rivoluzionario rilascio di AlphaFold, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind, nel 2016, l'ultima versione, AlphaFold 2, ha debuttato nel 2020. Tuttavia, l'innovazione di DeepMind non si è fermata qui. Oggi, DeepMind ha annunciato il rilascio del successore di AlphaFold 2, che vanta funzionalità nuove e migliorate che hanno il potenziale per rivoluzionare la scoperta dei farmaci.

L'ultima versione di AlphaFold ha la capacità di generare previsioni per quasi tutte le molecole nella Protein Data Bank, il più grande database ad accesso aperto al mondo di molecole biologiche. Isomorphic Labs, uno spin-off di DeepMind focalizzato sulla scoperta di farmaci, sta già sfruttando questo modello avanzato per aiutare nella progettazione di farmaci terapeutici. Caratterizzando varie strutture molecolari cruciali per il trattamento delle malattie, il nuovo modello AlphaFold mira ad accelerare lo sviluppo di farmaci nuovi ed efficaci.

Ciò che distingue il nuovo AlphaFold è la sua portata ampliata oltre la previsione delle proteine. DeepMind sostiene che questo modello può prevedere con precisione le strutture dei ligandi, che sono molecole che si legano alle proteine ​​​​recettrici e inducono cambiamenti nella comunicazione cellulare. Inoltre, può prevedere le strutture degli acidi nucleici, che contengono informazioni genetiche vitali, e le modifiche post-traduzionali, che comportano cambiamenti chimici che si verificano dopo la creazione delle proteine.

La previsione delle strutture proteina-ligando è fondamentale nella scoperta di farmaci, poiché consente agli scienziati di identificare e progettare molecole potenzialmente potenti con proprietà terapeutiche. Tradizionalmente, i ricercatori farmaceutici si affidano a metodi di docking, che implicano la simulazione del modo in cui interagiscono proteine ​​e ligandi. Questi metodi richiedono strutture proteiche di riferimento e posizioni di legame suggerite per i ligandi. Tuttavia, con l'ultimo AlphaFold, la necessità di una struttura proteica di riferimento o di una posizione suggerita viene eliminata. Il modello può prevedere le strutture delle proteine ​​che non sono state ampiamente caratterizzate e simulare le loro interazioni con altre molecole. Questo livello di modellazione supera le capacità degli attuali metodi di ancoraggio.

DeepMind sottolinea che il loro ultimo modello mostra progressi significativi nella previsione del legame degli anticorpi, un’area critica per la scoperta di farmaci. Il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la nostra comprensione dell’intricato meccanismo molecolare all’interno del corpo umano è chiaramente dimostrato dalle straordinarie prestazioni del nuovo AlphaFold.

Nonostante le sue notevoli capacità, l'ultimo AlphaFold non è perfetto. In un whitepaper dettagliato, i ricercatori di DeepMind e Isomorphic Labs riconoscono che il sistema presenta dei limiti nel prevedere le strutture delle molecole di RNA. Le molecole di RNA svolgono un ruolo vitale nel trasportare le istruzioni per la sintesi proteica nel corpo. Tuttavia, è evidente che sia DeepMind che Isomorphic Labs stanno lavorando attivamente per affrontare questa limitazione e perfezionare ulteriormente il loro sistema di intelligenza artificiale.

FAQ:

D: Cos'è AlphaFold?

R: AlphaFold è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind che prevede accuratamente le strutture proteiche nel corpo umano.

D: In che modo AlphaFold aiuta nella scoperta di farmaci?

R: Prevedendo accuratamente le strutture delle proteine ​​e le interazioni con i ligandi, AlphaFold aiuta a identificare e progettare nuove molecole per potenziali farmaci.

D: Cosa sono i ligandi?

R: I ligandi sono molecole che si legano alle proteine ​​recettoriali e influenzano la comunicazione cellulare.

D: Cosa sono gli acidi nucleici?

R: Gli acidi nucleici sono molecole contenenti informazioni genetiche cruciali per vari processi biologici.

D: In cosa differisce AlphaFold dai metodi di ancoraggio?

R: AlphaFold può prevedere le strutture proteiche senza la necessità di una struttura di riferimento o di posizioni di legame suggerite, superando le capacità degli attuali metodi di docking.

D: Qual è l'attuale limitazione di AlphaFold?

R: AlphaFold deve ancora affrontare sfide nel prevedere con precisione le strutture delle molecole di RNA, che svolgono un ruolo vitale nella sintesi proteica.