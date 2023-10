L’intelligenza artificiale può aiutare a contrastare il cambiamento climatico?

Secondo Sims Witherspoon, responsabile dell’azione per il clima presso DeepMind, il laboratorio di intelligenza artificiale di Google, l’intelligenza artificiale (AI) ha il potenziale per svolgere un ruolo significativo nell’affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. In un’intervista prima del suo discorso al WIRED Impact, Witherspoon ha discusso tre modi in cui l’intelligenza artificiale può contribuire a questo problema globale.

Il primo modo è attraverso la capacità dell’intelligenza artificiale di migliorare la previsione e il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Il lavoro di DeepMind sulla previsione delle precipitazioni, ad esempio, è risultato più accurato di altri metodi da parte dei meteorologi del Met Office. Con modelli più accurati, l’intelligenza artificiale può aiutarci a sviluppare una migliore comprensione del cambiamento climatico e delle sue implicazioni.

La seconda via è l’ottimizzazione dei sistemi e delle infrastrutture esistenti. Non è possibile sostituire da un giorno all’altro tutti i sistemi attuali con la tecnologia verde. Pertanto, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per ottimizzare questi sistemi esistenti, rendendoli più efficienti e sostenibili.

Il terzo modo in cui l’intelligenza artificiale può contribuire è facilitare lo sviluppo di nuove tecnologie verdi. Sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale, scienziati e ricercatori possono accelerare la scoperta e l’implementazione di soluzioni innovative per combattere il cambiamento climatico.

Nel complesso, l’intelligenza artificiale ha il potenziale per essere un potente strumento per affrontare il cambiamento climatico. Può migliorare la nostra comprensione del problema, ottimizzare le infrastrutture esistenti e guidare lo sviluppo di nuove soluzioni sostenibili. Poiché la tecnologia continua ad avanzare, è fondamentale esplorare e sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per creare un futuro più sostenibile.

Definizioni:

– Intelligenza artificiale (AI): simulazione dei processi di intelligenza umana da parte delle macchine, in particolare dei sistemi informatici.

– Cambiamento climatico: l’alterazione a lungo termine della temperatura e dei modelli meteorologici tipici di un luogo.

– Ottimizzazione: l’azione di fare l’uso migliore o più efficace di una situazione o risorsa.

– Tecnologia verde: tecnologia rispettosa dell’ambiente e sostenibile.

Fonte:

- CABLATO: (articolo di origine)