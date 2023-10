Scoperta la prova più profonda dello sbiancamento della barriera corallina nell'Oceano Indiano

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nell’Oceano Indiano, portando alla luce le prove più profonde di sbiancamento della barriera corallina mai registrate. Queste prove, rinvenute a una profondità di oltre 90 metri, sono significative perché rivelano la gravità dei danni arrecati alle barriere coralline, essenziali per la salute dell’ecosistema oceanico.

Pubblicato su Nature Communications, uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Plymouth ha scoperto che le aree delle barriere coralline situate a più di 90 metri sotto la superficie dell'Oceano Indiano hanno subito un vasto sbiancamento, con fino all'80% delle barriere coralline colpite in alcune regioni . Questo danno può essere attribuito ad un aumento del 30% della temperatura del mare nell’Oceano Indiano.

I risultati sorprendenti contraddicono la convinzione precedente secondo cui i coralli più profondi erano più resistenti al riscaldamento dell’oceano. Il dottor Phil Hosegood, il ricercatore principale dello studio, ha espresso il suo stupore, affermando: “Le barriere coralline a profondità simili in tutto il mondo sono probabilmente a rischio a causa di cambiamenti climatici simili”.

I ricercatori hanno utilizzato robot sottomarini e dati oceanografici generati dai satelliti durante il loro studio dell’Oceano Indiano centrale. Durante una crociera di ricerca nel novembre 2019, hanno osservato i primi segni di sbiancamento dei coralli nelle barriere coralline più profonde utilizzando veicoli sottomarini telecomandati dotati di telecamere. Questo sbiancamento è stato causato da un approfondimento del termoclino, uno strato in cui la temperatura cambia rapidamente con la profondità, che è legato a modelli climatici regionali simili a El Nino, ulteriormente intensificati dalla crisi climatica.

Sebbene alcune parti della barriera corallina colpita abbiano mostrato segni di ripresa tra il 2020 e il 2022, gli scienziati sottolineano l’urgenza di maggiori sforzi di monitoraggio nelle profondità dell’oceano. Anche i coralli mesofotici, che avrebbero dovuto compensare i danni subiti dai coralli delle acque poco profonde, si sono rivelati vulnerabili.

Negli ultimi decenni, l’Oceano Indiano tropicale ha registrato un aumento significativo del riscaldamento dell’oceano, con un aumento medio della temperatura superficiale del mare (SST) di circa 1 grado Celsius dal 1951 al 2015, secondo i dati del governo indiano. Questo riscaldamento si sta verificando ad un ritmo di 0.15 gradi Celsius ogni decennio.

Questa scoperta sottolinea la necessità di un’azione immediata per affrontare il cambiamento climatico e proteggere le barriere coralline in tutto il mondo. Gli sforzi di monitoraggio dovrebbero essere aumentati per comprendere l’entità del danno e sviluppare strategie di conservazione efficaci per questi ecosistemi vulnerabili.

