Il team Astromaterials della NASA estrae le particelle bonus di Bennu da OSIRIS-REx

Il team di cura degli astromateriali presso il Johnson Space Center della NASA ha rimosso e capovolto con successo il TAGSAM (Touch-and-Go Sample Mechanism) dal ponte avionico del contenitore scientifico della navicella spaziale OSIRIS-REx. Inoltre, il team ha fatto progressi nello smontare e rivelare il grosso campione di asteroide all’interno della testa di TAGSAM.

Gli scienziati hanno rimosso 14 piastre circolari testimoni dalla parte superiore della testa del TAGSAM, che sono state utilizzate per monitorare le condizioni ambientali interne della navicella durante la missione. Dopo aver raccolto attentamente tutta la polvere rimasta, il team ha rimosso la testa di TAGSAM e ha avuto la prima opportunità di ispezionare i 24 cuscinetti di contatto della superficie sulla parte inferiore della testa e di visualizzare il campione di asteroide sotto la testa del collettore.

I cuscinetti di contatto superficiale sulla testa hanno intrappolato rocce a grana fine e polvere direttamente dallo strato superficiale dell'asteroide Bennu quando il raccoglitore di campioni è entrato in contatto con esso nell'ottobre 2020. Questi materiali forniranno campioni unici che faranno luce sulle condizioni dell'asteroide superficie di Bennu. Anche il materiale dell'asteroide sopra e all'interno dell'anello di cattura, che fungeva da base sicura per il TAGSAM, proveniva dall'evento di raccolta dei campioni. I campioni raccolti forniranno preziose informazioni sulla storia geologica di Bennu, sulla storia del suo impatto e sulle implicazioni per la valutazione dell’impatto degli asteroidi.

Le immagini del campione globale e i primi risultati delle analisi saranno rivelati durante un evento dal vivo della NASA mercoledì 11 ottobre. Questi risultati contribuiranno a una migliore comprensione di come si formano i pianeti, delle origini della vita e delle caratteristiche degli asteroidi vicini alla Terra.

Fonte: NASA