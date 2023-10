Il nuovo modello di deep learning rivoluziona le simulazioni di supernova

Le esplosioni di supernova sono eventi cruciali nel ciclo di vita delle galassie, ma simulare accuratamente le loro intricate dinamiche è stata a lungo una sfida. Tuttavia, una recente scoperta condotta dai ricercatori dell’Università di Tokyo ha dimostrato il potere del deep learning nel rivoluzionare la simulazione delle supernovae, portando a previsioni più efficienti e accurate. Pubblicato sulle Monthly Notice della Royal Astronomical Society, lo studio introduce un nuovo modello di deep learning chiamato 3D-MIM che accelera notevolmente il processo di simulazione mantenendo elevati livelli di accuratezza.

Il deep learning è stato applicato sempre più a vari settori scientifici, comprese le previsioni meteorologiche. In questo caso, i ricercatori hanno sfruttato i principi del deep learning utilizzati nelle previsioni meteorologiche per modellare e analizzare il comportamento delle esplosioni di supernova. Le simulazioni prodotte da 3D-MIM non solo offrono una comprensione più dettagliata di questi potenti eventi, ma contribuiscono anche ai progressi nei campi della formazione e dell'evoluzione delle galassie.

Utilizzando una tecnica nota come scissione hamiltoniana, il modello 3D-MIM divide in modo intelligente l’esplosione della supernova in diverse regioni, prestando più o meno attenzione a ciascuna area in base alla sua complessità. Questo approccio riduce il numero di passaggi computazionali necessari per simulare 100,000 anni di evoluzione della supernova di uno sconcertante 99%. Di conseguenza, il collo di bottiglia che in precedenza ostacolava il calcolo efficiente della dinamica delle supernovae è stato notevolmente alleviato.

I ricercatori hanno investito enormi sforzi nell’addestramento del modello di deep learning, eseguendo centinaia di simulazioni che collettivamente hanno consumato milioni di ore di tempo di calcolo. Il loro duro lavoro ha dato i suoi frutti, poiché il modello 3D-MIM si è rivelato estremamente efficace nel prevedere con precisione il comportamento delle supernova riducendo drasticamente il tempo di simulazione.

Oltre a rivoluzionare le simulazioni di supernova, i ricercatori prevedono applicazioni più ampie per la loro metodologia. Ad esempio, il modello 3D-MIM potrebbe essere impiegato nella modellazione della formazione stellare e dell’evoluzione galattica, fornendo informazioni sulla nascita e la morte delle stelle. Inoltre, le elevate risoluzioni spaziali e temporali ottenute da questo approccio lo rendono potenzialmente utile in altri campi scientifici come la modellazione climatica e le simulazioni dei terremoti, dove l’accuratezza e l’efficienza sono fondamentali.

