Nuove intuizioni sul progresso della selezione delle ciliegie dolci

Negli ultimi anni la selezione delle ciliegie dolci ha compiuto progressi significativi utilizzando marcatori molecolari e sequenziamento del genoma per migliorare i tratti chiave attraverso la selezione assistita da marcatori (MAS). Tuttavia, i metodi di allevamento tradizionali hanno dovuto affrontare sfide dovute alla bassa efficienza e ai costi elevati. Per superare questi ostacoli, i ricercatori si sono rivolti a studi di associazione sull’intero genoma (GWAS) ad alta risoluzione per accelerare la selezione di varietà di ciliegie nuove e migliorate.

In una recente pubblicazione intitolata “Studio ad alta risoluzione sull’associazione dell’intero genoma di una grande collezione ceca di ciliegie dolci (Prunus avium L.) sulla maturità dei frutti e sui tratti di qualità”, i ricercatori hanno utilizzato il sequenziamento accoppiato sulla piattaforma Illumina NovaSeq 6000. Questo approccio ha prodotto una sequenza massiccia da 4.15 Tb, fornendo un'ampia copertura del genoma e consentendo l'identificazione di oltre 1.7 milioni di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) di alta qualità attraverso le accessioni della ciliegia.

Un'analisi approfondita utilizzando l'analisi delle componenti principali (PCA) e il criterio di informazione bayesiano (BIC) ha rivelato una popolazione omogenea senza sottogruppi genetici distinti. Tuttavia, è stata osservata una variabilità significativa in vari tratti, in particolare all'interno delle adesioni della Collezione di risorse genetiche (CGR). Le differenze nei tratti cromatici erano notevoli tra le popolazioni, con le accessioni CGR che mostravano uno spettro cromatico più ampio, mentre i tratti dimensionali come il peso del frutto erano maggiori nelle accessioni dei materiali riproduttivi (BM).

Il GWAS che utilizza il modello FarmCPU ha identificato 59 SNP associati a undici tratti, tra cui il tempo di raccolta, il colore del frutto e il colore della polpa. Una scoperta cruciale è stata l'identificazione di una delezione nella regione MYB10, che svolge un ruolo nella determinazione del colore del frutto. Inoltre, sono state trovate associazioni tra i marcatori SNP e la consistenza, le dimensioni e il peso dei frutti, fornendo informazioni sulla base genetica di questi importanti tratti.

Inoltre, sono stati identificati blocchi di aplotipo contenenti SNP significativi, aiutando nella mappatura dei geni candidati associati a tratti specifici. Dei 141 geni candidati identificati, 104 avevano funzioni note, facendo luce sul loro potenziale ruolo nel determinare i fenotipi delle ciliegie.

Questi risultati contribuiscono a una mappa genetica dettagliata del ciliegio dolce e gettano una solida base per i futuri sforzi di selezione. Comprendendo i determinanti genetici dei tratti fenotipici chiave, i ricercatori possono accelerare lo sviluppo di nuove varietà di ciliegie dolci con caratteristiche migliorate.

FAQ

D: Cos'è la selezione assistita da marcatori (MAS) nella selezione dei ciliegi dolci?

R: La selezione assistita da marcatori (MAS) è una tecnica di selezione che prevede l'uso di marcatori molecolari per identificare tratti specifici di interesse nelle piante di ciliegio dolce. Selezionando gli individui con i marcatori desiderati, gli allevatori possono aumentare le possibilità di produrre prole con i tratti desiderati.

D: In che modo lo studio di associazione sull'intero genoma (GWAS) ad alta risoluzione aiuta nella selezione delle ciliegie dolci?

R: Lo studio di associazione sull'intero genoma (GWAS) ad alta risoluzione consente ai ricercatori di identificare le associazioni tra specifici marcatori genetici, noti come polimorfismi a singolo nucleotide (SNP), e tratti chiave della ciliegia dolce. Individuando queste associazioni, gli allevatori possono allevare selettivamente individui con i tratti desiderati, portando allo sviluppo di varietà migliorate.

D: Cosa sono i blocchi di aplotipi nell'allevamento delle ciliegie dolci?

R: I blocchi di aplotipo sono sezioni del genoma in cui un gruppo di SNP viene ereditato insieme all'interno di una popolazione. Nella selezione delle ciliegie dolci, i blocchi di aplotipo possono aiutare a identificare le regioni del genoma che contengono geni candidati associati a tratti specifici. Studiando questi blocchi, gli allevatori possono acquisire informazioni sulla base genetica dei tratti desiderabili e facilitare sforzi di selezione mirati.

D: In che modo i risultati di questo studio possono apportare benefici alla selezione dei ciliegi dolci?

R: I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sui determinanti genetici dei tratti chiave del ciliegio dolce. Comprendendo le basi genetiche di tratti quali maturità, qualità, colore, consistenza e dimensione dei frutti, gli allevatori possono prendere decisioni più informate quando selezionano i genitori per l'incrocio. Questa conoscenza può infine accelerare lo sviluppo di nuove varietà di ciliegie dolci con caratteristiche migliorate che soddisfano le richieste del mercato e le preferenze dei consumatori.