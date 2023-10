Un nuovo studio rivela la notevole capacità degli adulti di decodificare il baby talk

By

Quando i bambini iniziano a parlare, il loro vocabolario è spesso limitato a pochi suoni. Comprendere la loro comunicazione diventa un puzzle per gli adulti. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori del MIT e dell’Università di Harvard fa luce su come gli adulti danno un senso al limitato repertorio verbale dei bambini piccoli.

Utilizzando migliaia di ore di registrazioni audio trascritte di bambini e adulti che interagiscono, i ricercatori hanno sviluppato modelli computazionali per capire come gli adulti interpretano ciò che dicono i bambini. Sorprendentemente, i modelli che si basavano esclusivamente sui suoni reali prodotti dai bambini erano meno efficaci di quelli che prendevano in considerazione il contesto della conversazione.

Gli adulti fanno molto affidamento sugli argomenti di conversazione precedenti e sulla conoscenza degli errori di pronuncia comuni fatti dai bambini. Considerando il contesto della conversazione, gli adulti possono interpretare in modo più accurato ciò che i bambini stanno cercando di comunicare. Si ritiene che questa interpretazione basata sul contesto da parte degli adulti svolga un ruolo cruciale nel facilitare l'acquisizione del linguaggio nei bambini piccoli.

I risultati di questo studio sollevano interrogativi interessanti su come la comprensione del linguaggio infantile da parte degli adulti contribuisca allo sviluppo del linguaggio. Sebbene ciò non sia ancora confermato, i ricercatori ipotizzano che i sofisticati meccanismi di comprensione del linguaggio degli adulti possano migliorare l’acquisizione del linguaggio nei bambini.

Comprendere come gli adulti interpretano il discorso dei bambini è un aspetto relativamente inesplorato della ricerca sull'acquisizione del linguaggio. Gli studi precedenti si erano concentrati principalmente sul modo in cui i bambini imparano la lingua, trascurando il ruolo delle capacità di ascolto degli adulti. Questo studio colma questa lacuna indagando l’interazione tra le dinamiche comunicative del bambino e dell’adulto.

Nel complesso, questa ricerca evidenzia la notevole capacità degli adulti di dare un senso al vocabolario limitato dei bambini piccoli. Considerando il contesto conversazionale e gli errori di pronuncia comuni, gli adulti forniscono un feedback cruciale che aiuta i bambini nel loro percorso di acquisizione del linguaggio.

