Un declino a lungo termine del numero dei dugonghi su metà della Grande Barriera Corallina

Un programma di monitoraggio a lungo termine condotto dalla James Cook University ha rivelato un calo significativo del numero dei dugonghi lungo la Grande Barriera Corallina. A partire dagli anni '1980, ogni cinque anni vengono condotte indagini aeree per monitorare le specie vulnerabili. I dati più recenti di novembre confermano un netto calo della popolazione lungo un tratto di costa di 1200 km da Mission Beach a Bundaberg.

Le perdite annuali di dugonghi sono state stimate al 2.3% dal 2005, ponendo ulteriori sfide agli sforzi del governo federale per proteggere la barriera corallina ed evitare che venga inserita nell'elenco dei siti in pericolo come Patrimonio dell'Umanità. La Grande Barriera Corallina ospita una vasta popolazione di dugonghi e le sue zone di alimentazione delle alghe marine sono considerate un valore vitale del Patrimonio Mondiale.

Il declino del numero dei dugonghi è particolarmente preoccupante nella sezione meridionale della barriera corallina, che si estende dalle Whitsundays a Bundaberg. In questa regione sono stati avvistati alcuni vitelli, mentre nell'area di Gladstone sono state osservate solo due coppie madre-vitello. Chris Cleguer, ricercatore capo sui dugonghi presso il Centro per la ricerca sulle acque tropicali e sugli ecosistemi acquatici dell'università, sottolinea la necessità di affrontare urgentemente le minacce ai dugonghi.

Il lavoro di indagine ha indicato che il declino maggiore della popolazione si è verificato a Hervey Bay, stimato al 5.7% annuo dal 2005. Tuttavia, le gravi inondazioni dello scorso anno potrebbero aver influito sull’accuratezza di questa stima causando la perdita di fanerogame marine nell’area. Nonostante ciò, ci sono speranze che le fanerogame marine possano iniziare a riprendersi, con i ricercatori che monitorano attentamente la situazione.

Il calo del numero dei dugonghi evidenzia l’importanza di proteggere le praterie di fanerogame marine da minacce chiave come la scarsa qualità dell’acqua e il cambiamento climatico. Sottolinea inoltre l’importanza di comprendere e preservare gli habitat delle fanerogame marine nelle acque più profonde. Il governo federale sostiene il lavoro di rilevamento aereo per monitorare la popolazione dei dugonghi.

Fonte: AAP 2023