Il declino a lungo termine del numero dei dugonghi sulla Grande Barriera Corallina solleva preoccupazioni

I ricercatori della James Cook University conducono indagini aeree ogni cinque anni dagli anni '1980 per monitorare la popolazione di dugonghi, una specie vulnerabile, al largo delle coste del Queensland. Gli ultimi dati dei voli di novembre confermano un calo netto e consistente della popolazione lungo circa 1200 chilometri di costa, da Mission Beach a Bundaberg.

Le indagini stimano che la perdita annuale di questi erbivori marini sia stata di circa il 2.3% dal 2005. Questo calo del numero di dugonghi è particolarmente preoccupante per il governo federale, che sta lavorando per impedire che la Grande Barriera Corallina venga inserita nell'elenco delle specie più protette del mondo. Sito storico in pericolo. La barriera corallina ospita una delle più grandi popolazioni di dugonghi al mondo e le sue zone di alimentazione delle alghe marine sono riconosciute come patrimonio dell'umanità.

Il ricercatore capo del Centro per la ricerca sulle acque tropicali e sugli ecosistemi acquatici dell'università, Chris Cleguer, sottolinea che la sezione meridionale della Grande Barriera Corallina, che si estende dalle Whitsundays a Bundaberg, è particolarmente preoccupante a causa del calo osservato nel numero complessivo di dugonghi. L'indagine ha inoltre rivelato pochissimi vitelli in questa regione, con solo due coppie madre-vitello avvistate nell'area di Gladstone.

Il lavoro di indagine ha indicato che il declino demografico più marcato si è verificato a Hervey Bay, stimato al 5.7% annuo dal 2005. Tuttavia, questa stima potrebbe essere stata influenzata dalle gravi inondazioni dello scorso anno, che hanno provocato la perdita della maggior parte delle praterie marine della zona. . Il dottor Cleguer suggerisce che alcuni dugonghi potrebbero essere morti di fame, mentre altri potrebbero essere migrati negli habitat vicino a Gladstone in cerca di cibo.

Sebbene il declino della popolazione di Hervey Bay possa essere temporaneo, lo studio sottolinea l’importanza di preservare e comprendere gli habitat delle fanerogame marine, in particolare quelli delle acque più profonde. Ci sono segnali di speranza che le fanerogame marine stiano iniziando a riprendersi e l'anno prossimo verranno svolte ulteriori ricerche finanziate dal governo federale per monitorare la popolazione di Hervey Bay.

I risultati dell’indagine indicano l’urgenza di proteggere le praterie di fanerogame marine da minacce chiave come la scarsa qualità dell’acqua e il cambiamento climatico. Affrontare queste minacce e preservare gli habitat critici è fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine dei dugonghi e per la salute generale della Grande Barriera Corallina.

Fonte:

– Ricercatori della James Cook University

– Centro per la ricerca sull’acqua tropicale e sugli ecosistemi acquatici, James Cook University

– AAP 2023