Le indagini aeree mostrano un declino a lungo termine dei dugonghi su metà della Grande Barriera Corallina

Una recente indagine aerea condotta da ricercatori della James Cook University ha rivelato un declino evidente e a lungo termine della popolazione di dugonghi lungo circa 1200 km di costa del Queensland. La specie vulnerabile è monitorata dall'Università fin dagli anni '1980 attraverso rilievi aerei condotti ogni cinque anni.

Gli ultimi dati dei voli di novembre confermano che dal 2.3 la popolazione di dugonghi registra una perdita annua del 2005%. Il calo colpisce soprattutto la parte meridionale della Grande Barriera Corallina, dalle Whitsundays a Bundaberg, dove sono stati osservati pochissimi vitelli regione. I ricercatori hanno anche identificato un calo significativo della popolazione di dugonghi a Hervey Bay, stimato al 5.7% annuo dal 2005. Tuttavia, questa stima potrebbe essere stata influenzata dalle gravi inondazioni verificatesi lo scorso anno, che hanno portato alla perdita di fanerogame marine, una risorsa critica fonte di cibo per i dugonghi.

Il calo del numero dei dugonghi è una notizia preoccupante per il governo federale, che attualmente sta lavorando per evitare che la Grande Barriera Corallina venga inserita nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità in pericolo. La barriera corallina ospita una delle popolazioni di dugonghi più grandi del mondo e le sue zone di alimentazione delle alghe marine sono una parte essenziale dei valori del patrimonio mondiale della regione.

I ricercatori attribuiscono il calo del numero dei dugonghi a minacce chiave come la scarsa qualità dell’acqua e il cambiamento climatico. Sottolineano la necessità di proteggere le praterie di fanerogame marine, in particolare quelle nelle acque più profonde, poiché fungono da habitat cruciali per la specie. Il lavoro di indagine è sostenuto dal governo federale, che ha stanziato ulteriori finanziamenti per la ricerca in corso a Hervey Bay.

Sebbene il declino della popolazione di Hervey Bay possa essere temporaneo, il declino complessivo osservato in circa la metà della Grande Barriera Corallina sottolinea l’urgenza degli sforzi di conservazione. Preservare e comprendere gli habitat delle fanerogame marine è fondamentale per garantire la sopravvivenza a lungo termine dei dugonghi nella regione.

