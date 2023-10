L'intricata danza tra il sistema nervoso e quello immunitario: approfondimenti dall'asse neuro-immune

Nonostante siano entità distinte, il sistema nervoso e quello immunitario hanno una complessa relazione interdipendente. Questa intricata danza tra i due sistemi, nota come asse neuro-immune, svolge un ruolo cruciale nell’orchestrazione di vari processi fisiologici nel cervello, nella pelle e nel tratto gastrointestinale. La comunicazione tra le cellule in questi sistemi ha affascinato scienziati come Isaac Chiu, un immunobiologo della Harvard Medical School.

La ricerca di Chiu si è concentrata sulla scoperta delle complesse interazioni tra cellule T, microglia e batteri nel contesto della neurodegenerazione, delle infezioni batteriche della pelle e delle infezioni microbiche come meningite, antrace e colite. Le sue scoperte hanno fatto luce su nuovi meccanismi di dolore e infiammazione, rivelando il ruolo dei neuroni, delle cellule immunitarie e dei microbi in questi processi.

Il dolore, una capacità fondamentale del corpo di percepire il pericolo, è strettamente associato al sistema immunitario. I neuroni nocicettori, responsabili della mediazione del dolore, interagiscono con le cellule immunitarie attraverso una diafonia bidirezionale. Le cellule immunitarie producono sostanze che possono influenzare direttamente i nervi, rendendoli più sensibili al dolore. A loro volta, i nocicettori immagazzinano neuropeptidi che le cellule immunitarie possono percepire, influenzandone il comportamento.

Il gruppo di ricerca di Chiu si è concentrato sui neuropeptidi come il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) e sulla loro interazione con le cellule immunitarie, in particolare macrofagi, neutrofili, monociti, cellule T e cellule B. Il team ha scoperto che le interazioni tra questi neuropeptidi e i recettori delle cellule immunitarie possono influenzare la produzione di citochine, la polarizzazione dei macrofagi, il reclutamento dei neutrofili e le risposte delle cellule T. Questi neuropeptidi svolgono potenti ruoli regolatori nell’immunità.

Nel contesto delle infezioni microbiche, il team di Chiu ha scoperto informazioni affascinanti su come le fibre del dolore possono essere dirottate dai batteri. Ad esempio, nella meningite causata da Streptococcus pneumoniae e Streptococcus agalactiae, questi agenti patogeni attivano i neuroni nocicettori attraverso una tossina che forma pori chiamata pneumolisina. Questa attivazione determina la produzione di CGRP, che a sua volta sopprime la produzione di citochine protettive da parte dei macrofagi, consentendo ai batteri di sopravvivere e di invadere più facilmente il cervello.

Attraverso la loro ricerca, Chiu e il suo team sono stati in grado di manipolare l’asse neuro-immune in modelli animali per migliorare la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni batteriche come la meningite. Prendendo di mira specifiche interazioni molecolari e utilizzando approcci in vivo e in vitro, hanno acquisito conoscenze sulla complessa interazione tra neuroni, cellule immunitarie e microbi.

Questa ricerca ha implicazioni significative per le strategie terapeutiche. Prendendo di mira le vie del dolore, come bloccando il CGRP, potrebbe essere possibile migliorare le risposte immunitarie contro le infezioni. La comprensione dell’asse neuro-immune apre un regno completamente nuovo di possibilità per il trattamento di varie malattie e infezioni.

Fonti: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research