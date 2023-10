Decifrare le interazioni delle onde gravitazionali nelle collisioni dei buchi neri

By

Gli scienziati supportati dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia e da altre agenzie federali stanno lavorando per acquisire una comprensione più profonda delle onde gravitazionali generate dalle collisioni dei buchi neri. Le onde gravitazionali, previste da Albert Einstein nel 1916, non sono state rilevate direttamente fino al 2015 presso il Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Quando due enormi buchi neri si scontrano, l’impatto è così enorme da creare increspature nello spaziotempo. Queste increspature sono conosciute come onde gravitazionali. Per simulare e studiare accuratamente queste collisioni, gli scienziati utilizzano complesse simulazioni al computer che includono l'intero processo, dalla spirale iniziale l'una verso l'altra fino alla fusione e alla formazione di un buco nero distorto.

In passato, i modelli non includevano l’influenza o l’interazione delle onde gravitazionali tra loro. Tuttavia, i ricercatori sospettavano che questi modelli non fossero accurati. Credevano che le collisioni dei buchi neri avrebbero fatto sì che le onde interagissero tra loro, dando origine a nuove onde con frequenze diverse.

Un team di ricercatori del Caltech, della Columbia University, dell’Università del Mississippi, della Cornell University e del Max Planck Institute for Gravitational Physics ha condotto un’analisi più dettagliata dei risultati numerici di queste simulazioni. Hanno trovato prove di onde gravitazionali che interagiscono tra loro, portando alla creazione di onde più piccole, più caotiche e imprevedibili con frequenze indipendenti. Incorporando queste interazioni nei modelli, gli scienziati possono interpretare i dati in modo più accurato e migliorare l'accuratezza delle simulazioni.

Quanto più accurati diventeranno questi modelli, tanto meglio potranno aiutare gli scienziati a comprendere le osservazioni del mondo reale effettuate da LIGO. Inoltre, studiando le interazioni delle onde gravitazionali nelle collisioni dei buchi neri, i ricercatori possono indagare ulteriormente se la relatività generale, la teoria della gravità di Einstein, spiega accuratamente il comportamento dei buchi neri.

Sebbene le onde gravitazionali non siano rilevabili per noi direttamente, i dati e i modelli creati dagli scienziati continuano ad ampliare la nostra conoscenza di questi straordinari fenomeni. La ricerca in corso apre le porte a una comprensione più profonda dei buchi neri e dei principi fondamentali dello spaziotempo.

Fonte:

Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, “Decifrare le onde gravitazionali” (2023 ottobre 11)