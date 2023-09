Gli strati simmetrici della galassia Shell NGC 3923

Questa immagine catturata dalla Dark Energy Camera (DECam), sviluppata dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), mostra la struttura unica di NGC 3923, una galassia a conchiglia. Le galassie a guscio sono un tipo di galassia ellittica caratterizzata da gusci concentrici che compongono i loro aloni galattici. NGC 3923, situata nella costellazione dell'Idra, è a circa 70 milioni di anni luce dalla Terra e ha un diametro di 150,000 anni luce.

Si ritiene che le galassie a guscio come NGC 3923 si formino come risultato di fusioni tra galassie a spirale più grandi e galassie più piccole. In questo processo, il campo gravitazionale della galassia più grande strappa gradualmente le stelle dal disco della galassia più piccola, facendole mescolare con l’alone esterno della galassia più grande. Questa miscelazione forma delle fasce concentriche, o conchiglie, che ricordano gli strati di una cipolla. Una semplice analogia per questo processo è aggiungere una goccia di colorante alimentare in una ciotola di pastella e mescolare lentamente, osservando come la goccia si allunga secondo uno schema a spirale.

NGC 3923 è particolarmente eccezionale perché possiede il guscio più grande conosciuto tra le galassie a guscio osservate. Vanta anche il maggior numero di conchiglie e il rapporto maggiore tra i raggi dei gusci più esterni e quelli più interni. Uno studio del 2016 ha suggerito che NGC 3923 potrebbe avere fino a 42 gusci distinti, con i gusci più esterni che si formano prima e quelli più interni che si formano successivamente man mano che il processo di fusione delle galassie rallenta.

Oltre a mostrare NGC 3923, questa immagine cattura anche un massiccio ammasso di galassie nelle vicinanze, mostrando il fenomeno noto come lente gravitazionale. La lente gravitazionale si verifica quando l'attrazione gravitazionale di un oggetto massiccio piega la luce proveniente da un oggetto più distante, creando immagini distorte e ingrandite. Ciò fornisce agli astronomi preziose informazioni sulla distribuzione della materia nell’universo.

Nel complesso, gli strati simmetrici di NGC 3923 la rendono un affascinante esempio di galassia a guscio che offre agli astronomi una comprensione più profonda dell’evoluzione galattica e delle dinamiche delle fusioni galattiche.

Fonte:

– DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE e KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

– Rettore TA (Università dell'Alaska Anchorage/NOIRLab di NSF), M. Zamani (NOIRLab di NSF), R. Colombari (NOIRLab di NSF) e D. de Martin (NOIRLab di NSF)