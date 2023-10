Ricordando John Finnerty: uno sguardo al mondo che cambia di An Garda Siochana

John Finnerty, membro in pensione di An Garda Siochana, è recentemente scomparso all'età di 91 anni. La sua morte ricorda un'epoca passata nella polizia e fa luce sul panorama in evoluzione delle forze dell'ordine.

Entrato a far parte dell'An Garda Siochana negli anni '1980 e trasferito alla Blarney Garda Station di Cork, l'autore ricorda il suo primo incontro con John Finnerty, un ufficiale esperto prossimo alla pensione. Nonostante il tempo limitato trascorso insieme, l'autore ha trovato Finnerty un mentore eccezionale e una vera incarnazione di ciò che significava sorvegliare una piccola comunità.

Ripensando alle loro esperienze condivise, l'autore ricorda la semplicità e il divertimento dell'attività di polizia dei tempi passati. Tuttavia, diventa evidente che la parte amministrativa del lavoro era macchinosa, con un sistema cartaceo in atto. Ogni reclamo o incidente doveva essere registrato in rapporti scritti, fatti circolare tra i vari gradi e conservati meticolosamente in numerosi registri. Era un mal di testa organizzativo che persisteva anche con il progresso della tecnologia.

Oggi, i membri di An Garda Siochana si ritrovano ancora gravati da pratiche burocratiche e compiti amministrativi, nonostante la disponibilità della tecnologia moderna. La frustrazione tra la base è cresciuta, soprattutto con la recente introduzione del sistema a quattro turni, che ha portato ad una mancanza di visibilità e ad un aumento della violenza di strada. Ciò, unito alla disconnessione tra il commissario, Drew Harris, e gli ufficiali in prima linea, ha scatenato dibattiti sulla direzione dell’organizzazione.

L'autore riflette sui cambiamenti nell'impegno della comunità, poiché le unità di polizia di prossimità sono state esaurite per far fronte ai nuovi turni. Il risultato è una potenziale perdita dello stretto rapporto tra le forze dell’ordine e le comunità che servono.

In conclusione, la scomparsa di John Finnerty serve come riflessione sul mondo in evoluzione di An Garda Siochana. Nonostante siano stati compiuti progressi e progressi, continuano a sorgere sfide, che sottolineano la necessità di un equilibrio tra compiti amministrativi e attività di polizia efficaci.

