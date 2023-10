Gli astronomi studiano la stella morta nel cimitero cosmico

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta significativa studiando una stella morta al centro di una nebulosa planetaria situata nell'ammasso stellare aperto Messier 37, che dista circa 4,500 anni luce dalla Terra. Questa nana bianca, circondata da una nuvola di rottami stellari, gas e polvere, offre agli scienziati informazioni su come è morta e su come potrebbe apparire il nostro sistema solare in futuro.

Quando il sole esaurirà il carburante per i suoi processi di fusione nucleare, si gonfierà fino a diventare una gigante rossa, consumando i pianeti interni e infine diventando una nebulosa planetaria. Studiando una stella morta all’interno di Messier 37, gli scienziati possono comprendere meglio come si evolvono e muoiono stelle della stessa età ma con masse diverse. Questo ammasso funge da perfetto laboratorio cosmico per testare le teorie dell’evoluzione stellare.

Il team di astronomi ha utilizzato il Gran Telescopio Canarias sull'isola di La Palma, nelle Isole Canarie, per studiare la nana bianca. Hanno determinato che attualmente ha circa l’85% della massa del sole, indicando che la stella morta per crearlo aveva una massa equivalente a 2.8 volte quella del sole. La nana bianca è inoltre priva di idrogeno sulla sua superficie, suggerendo che potrebbe aver attraversato un evento violento in passato.

Lo studio della relazione di massa iniziale-finale, la relazione tra la massa di nascita e la massa di morte di una stella, è cruciale per comprendere la durata della vita e la fase finale di una stella. Le informazioni raccolte da questi studi possono aiutare a determinare se una stella diventerà una nana bianca, una stella di neutroni o eventualmente un buco nero. Può anche aiutare a determinare se una stella morente innescherà una supernova, diffondendo materiale nell’universo e diventando gli elementi costitutivi della prossima generazione di stelle.

Comprendere l'evoluzione chimica delle galassie e dell'intero universo si basa sulla conoscenza acquisita dallo studio dei resti stellari e dei loro dintorni. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Fonte: Astronomia e astrofisica