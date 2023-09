Missione Chandrayaan-3: un viaggio ghiacciato giunge al termine

La missione indiana Chandrayaan-3, volta ad esplorare il polo sud della Luna, sembra essere giunta al termine. Dopo aver sopportato una gelida notte lunare durata due settimane, il lander e il rover non hanno risposto ai tentativi di comunicazione da parte dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). Nonostante la battuta d'arresto, la missione può ancora essere considerata un successo, poiché segna il primo atterraggio riuscito di un veicolo spaziale nella regione del polo sud della Luna.

L'importanza di questo risultato risiede nel fatto che il polo sud contiene grandi quantità di acqua ghiacciata nel suo cratere permanentemente in ombra. Questa preziosa risorsa è fondamentale per le future missioni lunari e per la creazione di basi da parte degli astronauti. Chandrayaan-3 rappresenta anche il primo atterraggio riuscito dell'ISRO sia di un rover che di un lander sulla Luna, in seguito allo schianto del suo predecessore, Chandrayaan-2.

C'era la speranza che la luce del sole del nuovo giorno lunare avrebbe rianimato il lander e il rover, che erano stati messi in modalità di sospensione durante la notte. Tuttavia, con il passare delle ore, le possibilità del loro risveglio diminuiscono. Le temperature estremamente basse della notte lunare, che raggiungono i -250°C (-418°F), rappresentano una sfida significativa per la navicella spaziale. La piccola batteria del rover, che ha una capacità di 10 A/ora, è stata completamente carica prima della notte e i pannelli solari sono stati posizionati per ricevere la luce stellare in arrivo. Anche il lander, dotato di una batteria da 62.5 A/ora, è stato preparato per il giorno lunare.

Gli sforzi dell'ISRO per ristabilire la comunicazione con il lander e il rover finora non hanno avuto successo. La logica autonoma precaricata su entrambi i veicoli dovrebbe riportarli in vita una volta che si verifica una sufficiente generazione solare, a condizione che siano sopravvissuti alle dure condizioni della notte lunare. Tuttavia, i componenti della navicella spaziale non sono stati progettati per resistere a temperature così estreme, il che solleva preoccupazioni sulla loro capacità di funzionamento.

Le speranze dell'ISRO si basano in parte sul successo della missione cinese Chang'e 4, che è atterrata sul lato nascosto della Luna e si è svegliata con successo più volte. Tuttavia, il destino di Chandrayaan-3 rimane incerto, poiché il trasmettitore del lander deve dimostrare la sua funzionalità per confermare la continuazione della missione.

Nel caso in cui la missione fosse effettivamente conclusa, il significato di Chandrayaan-3 come primo veicolo spaziale ad atterrare nella regione del polo sud della Luna rimane una pietra miliare nell'esplorazione lunare.

