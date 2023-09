Un sito invisibile in solitaria e un rilassante tuffo nel fiume: giorno 145 sull'Appalachian Trail

By

Il giorno 145 dell'Appalachian Trail, l'escursionista ha trascorso una notte di sonno riposante e si è svegliato alle 9:35 sentendosi riposato. Dopo aver trascorso una piacevole mattinata nel loro sito stealth in solitaria, hanno iniziato la loro escursione con una bevanda energetica mostruosa a colazione. Con uno zaino più leggero e una carica di caffeina, erano di buon umore mentre partivano per il sentiero.

L'escursionista aveva ancora un'altra collina di 4 km da conquistare prima di un lungo tratto in discesa al mattino. Stavano facendo progressi verso il loro obiettivo di conquistare tutte le 48 vette del New Hampshire sopra i 4,000 piedi. A questo punto avevano già completato 19 di queste vette.

Durante l'escursione, l'escursionista si è divertito ad ascoltare un audiolibro e non vedeva l'ora di finirlo presto. Avevano programmato di iniziare “The Maine Woods” di Thoreau mentre camminavano attraverso le foreste del Maine. Un incontro casuale con altri escursionisti lungo il fiume Androscoggin ha portato ad un tuffo rinfrescante nell'acqua. Hanno trascorso un po' di tempo chiacchierando con i loro compagni escursionisti e hanno anche guardato il trailer su YouTube di un film intitolato "Kung Fury".

Dopo essere tornato sul sentiero intorno alle 3:1,500, l'escursionista ha incontrato alcuni volti familiari che non vedeva dai tempi del NOC. Hanno riflettuto sulle oltre XNUMX miglia di cammino che avevano percorso dal loro ultimo incontro. Nonostante una deviazione a causa del tuffo del fiume, l'escursionista ha trovato un posto adatto per la tenda invisibile sulla cima di una montagna. Si sono goduti una cena semplice accanto al fuoco, composta da cheddar piccante del Vermont, bastoncini di salame e manzo, chia mio e caramelle. Per completare la loro alimentazione, hanno assunto anche caramelle gommose multivitaminiche.

Mentre gli escursionisti si sistemavano per la notte, non vedevano l’ora di iniziare presto il giorno successivo. Il loro obiettivo era raggiungere lo Speck Pond e il rifugio nelle vicinanze, segnando il loro ingresso nello stato finale del sentiero: il Maine. Sarebbe un viaggio di 21 miglia, che li avvicinerebbe al compimento della loro avventura escursionistica.

