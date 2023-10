Nuova scoperta nella fisica sperimentale delle particelle: esplorare le profondità dell'universo

By

L'illustre professore di fisica David B. Tanner è emerso come un pioniere nel campo della fisica sperimentale delle particelle, vincendo lo stimato Premio WKH Panofsky 2024 assegnato dall'American Physical Society (APS). I contributi innovativi di Tanner al regno dell'esplorazione scientifica gli hanno valso questo prestigioso riconoscimento.

L'eccezionale reputazione di Tanner all'interno della comunità scientifica è una testimonianza della sua dedizione e passione nel superare i confini della conoscenza. Nel corso della sua illustre carriera, iniziata quando entrò a far parte della stimata facoltà dell'Università della Florida (UF) nel 1982, non solo si è distinto come stimato educatore e mentore, ma ha anche dimostrato una leadership visionaria come presidente del dipartimento.

Nel corso della sua carriera, Tanner ha fatto progressi significativi nello studio degli assioni della materia oscura, un concetto che ha affascinato la comunità dei fisici grazie al suo potenziale per risolvere enigmi di vecchia data della fisica nucleare e al suo potenziale ruolo nella formazione della materia oscura all'interno del pianeta. universo. Collaborando con i suoi colleghi, Tanner ha guidato gli sforzi per rilevare queste particelle sfuggenti, aprendo nuove strade per l'esplorazione e la scoperta.

In una fortuita svolta degli eventi nel 1983, il fisico dell'UF Pierre Sikivie si avvicinò a Tanner e al suo collega Neil Sullivan con un nuovo metodo che aveva inventato per cercare assioni nell'alone di materia oscura della nostra galassia. Sebbene Tanner e Sullivan fossero originariamente concentrati sulla fisica della materia condensata, accettarono con entusiasmo la sfida di Sikivie e unirono le forze nella ricerca degli assioni.

I loro sforzi di collaborazione hanno portato alla creazione di un’iniziativa faro sulla materia oscura presso l’UF. Insieme, hanno progettato e costruito un apparato pionieristico noto come Axion Dark Matter eXperiment (ADMX), che da allora si è evoluto in una collaborazione internazionale su larga scala con sede presso l’Università di Washington.

Il successo di ADMX può essere attribuito al rilevatore rivoluzionario inizialmente concepito da Tanner e dai suoi colleghi. Dotato di un’elettronica superconduttrice all’avanguardia abilitata ai quanti, questo rilevatore è entrato nella storia nel 2018 come il primo esperimento in grado di “ascoltare” i segnali distinti emessi dagli assioni della materia oscura. Questo risultato segnò l’inizio di una ricerca definitiva di queste particelle sfuggenti.

L'impatto del lavoro di Tanner si estende oltre il campo della ricerca sugli assioni. I suoi contributi abbracciano una vasta gamma di campi, comprese le proprietà ottiche dei materiali e l'astronomia delle onde gravitazionali. Come afferma il professore e presidente del Dipartimento di fisica Stephen Hagen, “il professor Tanner ha avuto un impatto enorme non solo nel suo lavoro sugli assioni, ma in molteplici campi della fisica”.

Tanner condivide l'onore di ricevere il Premio WKH Panofsky con il suo stimato collega Leslie J. Rosenberg, professore emerito presso l'Università di Washington e scienziato capo di ADMX. Insieme, sono stati riconosciuti per i loro sforzi pionieristici nel combinare tecniche di cavità a microonde, rilevamento quantistico superconduttore e tecnologia criogenica per creare il moderno aloscopio assionico. Il loro lavoro pionieristico ha dimostrato la sensibilità sperimentale ai modelli ad alta priorità degli assioni come potenziale materia oscura.

Nonostante i suoi successi, Tanner rimane con i piedi per terra e sottolinea la natura collaborativa della scoperta scientifica. Mentre continua a cercare assioni, esplorare nuove strade di sperimentazione sulla materia condensata e approfondire la ricerca sulle onde gravitazionali, Tanner riconosce che la perseveranza paziente e il supporto dei colleghi sono essenziali per svelare i misteri del nostro universo.

FAQ

Cos'è il Premio WKH Panofsky?

Il WKH Panofsky Prize è uno stimato premio assegnato dall'American Physical Society (APS) a individui che hanno dato un contributo significativo al campo della fisica sperimentale delle particelle. Prende il nome in onore di Wolfgang Panofsky, un famoso fisico delle particelle che ha lasciato un impatto duraturo sulla comunità scientifica.

Cosa sono gli assioni della materia oscura?

Gli assioni della materia oscura sono ipotetiche particelle che hanno suscitato notevole interesse nel campo della fisica. Si ipotizza che possano potenzialmente spiegare parte o tutta la misteriosa materia oscura che permea l'universo.

Cos'è l'esperimento Axion Dark Matter (ADMX)?

L’Axion Dark Matter eXperiment (ADMX) è un’iniziativa scientifica innovativa progettata per rilevare gli assioni della materia oscura. Implica una collaborazione internazionale di ricercatori e ha sede presso l'Università di Washington. L'esperimento utilizza un sofisticato rilevatore inizialmente concepito dal professor David B. Tanner e dai suoi colleghi.

Qual è il significato di rilevare gli assioni della materia oscura?

Il rilevamento degli assioni della materia oscura fornirebbe preziose informazioni sulla composizione e sulla natura della materia oscura, che rimane uno dei più grandi misteri dell’astrofisica e della cosmologia. Svelare i segreti della materia oscura potrebbe potenzialmente rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo e della sua formazione.