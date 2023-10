I dati del WISE della NASA migliorano la comprensione dell'incontro della missione Lucy con l'asteroide Dinkinesh

La missione Lucy della NASA è in viaggio verso l'orbita di Giove e sta per avere il suo primo incontro con l'asteroide Dinkinesh. In preparazione al sorvolo, i ricercatori hanno utilizzato i dati del Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA per aggiornare le loro stime sulle dimensioni dell’asteroide e sulla riflettività della superficie. Questo nuovo studio fornisce preziose informazioni sulla natura degli oggetti vicini alla Terra.

La fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove, ospita numerosi asteroidi, tra cui Dinkinesh. Poiché l'orbita di Dinkinesh lo avvicina al percorso di Lucy, questo incontro funge da opportunità per la missione di testare i suoi sistemi e procedure. Mantenendo l'asteroide all'interno del campo visivo degli strumenti scientifici della navicella mentre vola alla notevole velocità di 10,000 miglia orarie, il team può acquisire una preziosa esperienza per indagare sugli asteroidi troiani di Giove, che sono piccoli corpi primitivi che orbitano accanto a Giove.

Il recente studio, pubblicato sull’Astrophysical Journal Letters da ricercatori dell’Università dell’Arizona, ha utilizzato dati infrarossi di 13 anni fa provenienti da WISE. Sebbene l'asteroide Dinkinesh non sia stato inizialmente rilevato da WISE a causa del suo debole segnale infrarosso, i ricercatori sono stati in grado di identificare 17 osservazioni infrarosse della regione in cui si poteva vedere il segnale di Dinkinesh. Allineando e sovrapponendo le immagini, hanno estratto con successo il segnale dell'asteroide dal rumore.

L'analisi delle osservazioni di WISE ha rivelato che Dinkinesh ha un diametro di circa mezzo miglio e un'albedo compatibile con gli asteroidi pietrosi (di tipo S). Queste informazioni raffinate forniscono preziose conoscenze su questo tipo di asteroide e sulle sue somiglianze con oggetti vicini alla Terra potenzialmente pericolosi. Comprendere la formazione e l’origine dei piccoli asteroidi della fascia principale come Dinkinesh può fornire preziose informazioni sulla natura degli asteroidi vicini alla Terra.

Guardando al futuro, il lancio del Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) della NASA è previsto per la fine del 2027. Questo telescopio spaziale di prossima generazione continuerà il lavoro di NEOWISE, scansionando il cielo nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso per rilevare e tracciare asteroidi e comete. La tecnica utilizzata per scoprire segnali deboli nelle osservazioni WISE potrebbe migliorare le capacità di NEO Surveyor.

FAQ:

D: Qual è la missione di Lucy?

R: La missione Lucy è una missione della NASA in corso che mira a indagare sugli asteroidi troiani di Giove, un gruppo di piccoli corpi primitivi in ​​orbita accanto a Giove.

D: Cos'è l'asteroide Dinkinesh?

R: Dinkinesh è un asteroide situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. È degno di nota perché sarà il primo asteroide incontrato dalla navicella spaziale Lucy.

D: Cos'è WISE?

R: WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) è un veicolo spaziale della NASA lanciato nel 2009 per creare una mappa a infrarossi dell'universo a tutto cielo. È stato utilizzato anche per rilevare e tracciare asteroidi e comete.

D: Cos'è l'albedo?

R: Albedo si riferisce alla misurazione della riflettività di una superficie. Nel contesto degli asteroidi, fornisce agli scienziati informazioni sulla composizione e le proprietà di questi corpi celesti.

D: Cos'è NEO Surveyor?

R: NEO Surveyor è una futura missione della NASA che utilizzerà le lunghezze d'onda degli infrarossi per scansionare il cielo alla ricerca di asteroidi e comete che si avvicinano all'orbita terrestre. Si baserà sul lavoro di NEOWISE e migliorerà la nostra comprensione degli oggetti vicini alla Terra.