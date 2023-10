I modelli oceanici regionali basati sui dati sono essenziali per la pianificazione, come dimostra uno studio sul Mar Rosso

Un recente studio condotto da ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ha evidenziato l’importanza di incorporare dati regionali a grana fine nei modelli oceanici per una pianificazione e un processo decisionale accurati. Lo studio si è concentrato sulla regione del Mar Rosso e ha sviluppato la prima ricostruzione storica precisa della circolazione del Mar Rosso utilizzando un modello oceanico ad alta risoluzione.

I tradizionali modelli oceanici globali utilizzano griglie grossolane e non sono in grado di fornire analisi accurate dei mari regionali più piccoli. Questa limitazione ha implicazioni finanziarie e scientifiche significative, poiché industrie e ricercatori si affidano a dati globali che non catturano le caratteristiche specifiche delle acque regionali.

Per risolvere questo problema, i ricercatori di KAUST hanno integrato tutti i dati satellitari disponibili e i dati oceanici in situ, incorporando una batimetria migliorata e impiegando una griglia spaziale ad alta risoluzione. Hanno inoltre messo a punto i parametri del modello oceanico attraverso estesi esperimenti di sensibilità. Il risultato è stato un approccio d'insieme computazionalmente efficiente che ha tenuto conto delle incertezze e ha rappresentato accuratamente la fisica del Mar Rosso.

La rianalisi del Mar Rosso ha rivelato nuove caratteristiche della circolazione attuale, della temperatura, della salinità e del comportamento oceanico che non erano evidenti nei modelli globali. Ha riprodotto accuratamente le anomalie stagionali, le variazioni interannuali della salinità e le tendenze della temperatura e del livello del mare. In particolare, ha identificato una corrente di trasporto a tre strati attraverso lo stretto di Bab-al-Mandab in estate, che in precedenza era stata simulata come un trasporto a due strati nei modelli globali.

I risultati di questo studio dimostrano l’importanza di generare modelli regionali e set di dati accurati utilizzando dati locali per il processo decisionale, soprattutto in relazione ai megasviluppi in corso nella regione del Mar Rosso. Lo studio evidenzia il valore dei modelli oceanici regionali basati sui dati nel migliorare la nostra comprensione e previsione dei modelli e delle dinamiche climatiche regionali.

Il lavoro del gruppo di ricerca è stato pubblicato nel Bollettino dell'American Meteorological Society.

Definizioni:

– Rianalisi: il processo di utilizzo di un modello numerico per generare un nuovo set di dati delle condizioni climatiche passate assimilando tutte le osservazioni disponibili nel modello.

– Batimetria: misurazione della profondità dell'acqua negli oceani, nei mari o nei laghi.

– Approccio d’insieme: un metodo che combina più simulazioni di modelli per fornire una rappresentazione più solida e accurata del sistema studiato.

Fonte:

– Sanikommu, S., et al. (2023). Sostenere il caso delle rianalisi oceaniche regionali ad alta risoluzione: un esempio con il Mar Rosso. Bollettino dell'American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

– “Modelli oceanici regionali basati sui dati essenziali per la pianificazione, mostra lo studio del Mar Rosso.” Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Accesso effettuato il 2 ottobre 2023.