Il mistero dell’abbondanza delle specie svelato: nuove intuizioni dalle osservazioni sulla biodiversità

Un recente studio condotto da un team internazionale di ricercatori ha fatto luce sui modelli di abbondanza delle specie in tutto il mondo. Per oltre un secolo gli scienziati hanno cercato di capire perché alcune specie sono comuni mentre altre sono rare. Questo studio, pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, ha utilizzato i dati del Global Biodiversity Information Facility (GBIF) e ha analizzato oltre 1 miliardo di osservazioni di specie dal 1900 al 2019.

I ricercatori hanno scoperto che i modelli di abbondanza delle specie variavano tra i diversi gruppi di specie. Per i gruppi ben monitorati come gli uccelli, è emerso un modello coerente in cui la maggior parte delle specie sono risultate rare ma non estremamente rare, e solo poche specie erano altamente comuni. Questo modello, noto come distribuzione globale dell’abbondanza delle specie (gSAD), fu proposto per la prima volta da FW Preston nel 1948.

Tuttavia, per altri gruppi di specie, come gli insetti, il velo sull’abbondanza delle specie è rimasto parzialmente sollevato a causa di dati insufficienti. Lo studio ha evidenziato l’importanza del monitoraggio della biodiversità nel rilevare l’abbondanza delle specie e comprendere come cambiano nel tempo.

L'uso del database GBIF, che raccoglie dati provenienti sia da scienziati professionisti che cittadini di tutto il mondo, si è rivelato una risorsa preziosa per questa ricerca. Ciò ha permesso ai ricercatori di confrontare le osservazioni delle specie dal 1900 ad oggi e di osservare i modelli mutevoli dell’abbondanza delle specie man mano che diventavano disponibili più dati.

Sebbene lo studio abbia fornito preziose informazioni sui modelli di abbondanza delle specie, ha anche sottolineato che sono necessari ulteriori dati per comprendere appieno il gSAD per tutti i gruppi di specie. Ad esempio, mentre sono state identificate quasi tutte le specie di uccelli, altri gruppi come insetti e cefalopodi necessitano ancora di ulteriori osservazioni.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza della ricerca e del monitoraggio della biodiversità, nonché il ruolo delle piattaforme di condivisione dei dati come GBIF nel far progredire la nostra comprensione dei modelli di abbondanza delle specie su scala globale.

Fonte:

– Rivista di Ecologia ed Evoluzione della Natura