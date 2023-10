Uno sguardo al mondo enigmatico delle galassie oscure

La materia oscura, una sostanza misteriosa e sfuggente che costituisce una parte significativa del nostro universo, continua ad affascinare gli astronomi. Sebbene rimanga in gran parte inosservabile, i modelli scientifici suggeriscono che la materia oscura costituisce un enorme 26% del cosmo, superando la quantità di materia ordinaria che possiamo vedere.

Nel tentativo di comprendere i segreti dell'universo, gli astronomi hanno incontrato galassie la cui composizione è prevalentemente costituita da materia oscura. Una di queste scoperte è stata la Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) nel 2016. Nonostante la sua massa sia paragonabile alla nostra Via Lattea, la mancanza di stelle luminose e la tipica struttura galattica suggeriscono la dominanza della materia oscura all’interno di questa enigmatica galassia.

Gli scienziati si sono imbattuti anche in “galassie quasi oscure”, che sono appena al di sotto dell’essere completamente oscure. Queste galassie possiedono una luminosità limitata e contengono una notevole quantità di materia oscura. In una rivelazione rivoluzionaria, i ricercatori potrebbero aver recentemente identificato la più grande galassia quasi oscura fino ad oggi.

Soprannominato la galassia “Nube”, si stima che questo corpo celeste abbia circa 10 miliardi di anni. La sua scoperta è avvenuta attraverso un'analisi dei dati raccolti dal progetto IAC Stripe 82 Legacy, che si è concentrato su una regione specifica del cielo ripresa dal telescopio SDSS. Ciò che distingue Nube è il suo notevole raggio di mezza massa di 22,500 anni luce, tre volte più grande dell’UDG medio.

Inoltre, la galassia Nube presenta un livello incredibilmente basso di emissioni ottiche, risultando in una luminosità superficiale di soli 26.75 mag/arcsec2. Per mettere questo in prospettiva, le UDG regolari, che sono già considerate tra le galassie più deboli dell’universo osservabile, hanno una luminosità superficiale dieci volte superiore. Infatti, gli oggetti del cielo profondo superiori a 22 mag/arcosec sono considerati deboli, con un cielo completamente scuro che misura una luminosità superficiale di 21.8 mag/arcosec.

Con una massa stellare pari a circa 390 milioni di volte quella del nostro Sole, Nube impallidisce in confronto alla luminosità della Via Lattea. Tuttavia, è importante notare che anche i tipici UDG contengono solo l’1% di stelle rispetto alla nostra galassia, il che rende in qualche modo ingiusto il confronto tra i due tipi di galassie.

La scoperta della galassia Nube ha acceso avvincenti discussioni tra gli scienziati riguardo alle sue origini e proprietà uniche. La sua natura peculiare è il risultato della sua formazione o in seguito è avvenuto qualcosa di trasformativo? Il futuro offre prospettive entusiasmanti per svelare l’enigma di queste galassie oscure.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la materia oscura?

R: La materia oscura è una forma di materia che non emette, assorbe o riflette la luce, rendendola invisibile e non rilevabile con i mezzi tradizionali. Si ritiene che costituisca circa il 26% dell'universo.

D: Cos'è una galassia quasi oscura?

R: Una galassia quasi oscura si riferisce a una galassia che possiede una luminosità limitata e contiene una notevole quantità di materia oscura. Queste galassie non sono del tutto oscure ma si avvicinano a soddisfare quella definizione.

D: Come è stata scoperta la galassia Nube?

R: La galassia Nube è stata identificata attraverso un'analisi dei dati dello IAC Stripe 82 Legacy Project. Il progetto si è concentrato su una regione specifica del cielo ripresa dal telescopio SDSS.

D: Come si confronta la galassia Nube con la Via Lattea?

R: La galassia Nube ha una massa stellare circa 390 milioni di volte quella del nostro Sole, mentre la Via Lattea è circa 3,800 volte più massiccia. Tuttavia, confrontare i due è impegnativo poiché anche i tipici UDG hanno un numero significativamente inferiore di stelle rispetto alla Via Lattea.

D: Cosa implica la scoperta delle galassie oscure?

R: La scoperta delle galassie oscure solleva interrogativi intriganti sulle origini e sulla natura di tali corpi celesti. Gli scienziati sono affascinati dal fatto che le loro proprietà peculiari siano emerse durante la formazione o siano il risultato di eventi trasformativi successivi.