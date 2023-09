Sorgono complicazioni per il telescopio spaziale Euclid dell'ESA

Il telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha avuto alcune complicazioni poco dopo il suo riuscito lancio, avvenuto il 1° luglio. Uno dei problemi sorti è stato il fallimento del Fine Guidance Sensor (FGS) nel seguire le stelle deboli. L'FGS è un componente importante che aiuta a orientare il telescopio agganciandosi alle stelle conosciute. Sebbene sia possibile effettuare test approfonditi a terra, simulare le condizioni spaziali reali è difficile e fattori come i raggi cosmici non possono essere pienamente presi in considerazione. Di conseguenza, il controllo della missione ha dovuto estendere la fase di messa in servizio per sviluppare un aggiornamento software per risolvere l’anomalia. L'ESA è ottimista sul fatto che questo aggiornamento abbia risolto il problema.

Un altro problema riscontrato è stata la presenza di strane strisce di luce nelle immagini di Euclide. Questo problema è stato successivamente fatto risalire al sole. Euclid è posizionato nel punto Lagrange 2 Sole-Terra, insieme al telescopio spaziale James Webb della NASA. Nonostante si trovasse nell'ombra della Terra e fosse dotato di uno schermo solare, una piccola parte di uno dei propulsori di Euclid rifletteva un po' di luce che riusciva a eludere lo schermo solare. Questa luce diffusa appare in circa il 10% delle immagini dello strumento a luce visibile (VIS).

L'impatto di questa luce diffusa sulla missione di Euclide è ancora incerto. Tuttavia, i test iniziali successivi all’aggiornamento del software per l’FGS sembrano promettenti, con il telescopio ora in grado di rilevare più stelle. Sono necessarie ulteriori osservazioni per valutare appieno la situazione. La missione di Euclid è finalizzata allo studio dell'“universo oscuro”, concentrandosi sulla materia oscura e sull'energia oscura. L'ESA resta fiduciosa che le complicazioni incontrate da Euclid possano essere risolte per garantire il successo della missione.

Fonte: ESA (Agenzia spaziale europea)