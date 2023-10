Esplora il cielo notturno al Dark Skies Fringe Festival nel Parco nazionale North York Moors

By

Sei un osservatore delle stelle affascinato dalle meraviglie del cielo notturno? Se è così, il Dark Skies Fringe Festival nel North York Moors National Park è l'evento perfetto per te. Dal 27 ottobre al 5 novembre, questo festival offre una varietà di attività per tutte le età.

Uno dei momenti salienti del festival sono le passeggiate guidate notturne in mountain bike e le passeggiate di “navigazione”. Che tu sia un ciclista esperto o che tu abbia appena iniziato, questa è un'opportunità unica per esplorare il parco sotto la copertura dell'oscurità.

Per le famiglie, c'è un percorso diurno Dark Skies Trail attraverso i terreni del Danby Lodge National Park Centre. Questo percorso ti consente di conoscere le meraviglie del cielo notturno mentre ti godi una piacevole passeggiata con i tuoi cari.

Se stai cercando un'attività serale, puoi partecipare a una visita guidata del cielo notturno nei dintorni dell'Abbazia di Whitby. Questa posizione storica offre lo sfondo perfetto per osservare le stelle e conoscere i corpi celesti.

Inoltre, la North Yorkshire Moors Railway ospiterà serate Light Spectacular. Durante questi eventi, le carrozze storiche saranno adornate con migliaia di luci mentre viaggiano tra Pickering e Levisham. Questa esperienza unica è da non perdere.

Il Dark Skies Fringe Festival è una meravigliosa opportunità per riconnettersi con la natura e apprezzare la bellezza del cielo notturno. I giorni più brevi e le notti che si allungano di ottobre forniscono lo sfondo perfetto per questo evento. Non perdere l'occasione di osservare alcuni dei cieli più bui del mondo.

Per ulteriori informazioni sul festival e sulle sue attività, visitare il sito web del Parco nazionale North York Moors.

Definizioni:

– Dark Skies Fringe Festival: una serie di eventi tenuti nel Parco Nazionale North York Moors per promuovere l'osservazione delle stelle e dei cieli bui.

– Parco nazionale North York Moors: un parco nazionale situato nel North Yorkshire, in Inghilterra, noto per i suoi splendidi paesaggi e i suoi cieli bui.

Fonte:

– Parco Nazionale delle North York Moors

- Notizie della BBC

Nota: gli URL delle fonti sono stati omessi.