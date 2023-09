Un team di scienziati fa una svolta nella comprensione della materia oscura con il fotone oscuro

Gli scienziati dell'Università di Adelaide, insieme a un team internazionale di ricercatori, hanno compiuto progressi significativi nello svelare i misteri della materia oscura, che rappresenta ben l'84% del contenuto di materia dell'universo. La loro attenzione si è concentrata su una particella teorica chiamata “fotone oscuro”, che potrebbe aiutare a colmare il divario tra la materia oscura e la materia normale.

La materia oscura, la sostanza sfuggente che rimane in gran parte sconosciuta, è stata saldamente stabilita attraverso le interazioni gravitazionali. Tuttavia, la sua esatta natura continua a sfuggire ai fisici di tutto il mondo. L’ipotesi del fotone oscuro, che postula l’esistenza di una particella massiccia che funge da portale tra il settore oscuro e la materia regolare, ha guadagnato terreno nella comprensione di questo enigma.

Il professor Anthony Thomas, professore di fisica presso l’Università di Adelaide, spiega: “Il nostro lavoro mostra che l’ipotesi del fotone oscuro è preferita rispetto all’ipotesi del modello standard con una significatività di 6.5 sigma, che costituisce la prova della scoperta di particelle”. Questa scoperta ci porta un passo avanti verso la comprensione della natura della materia oscura.

La materia oscura è molto più abbondante della materia normale, essendo cinque volte la quantità presente nell’universo. I fisici ritengono che scoprire di più sulla materia oscura sia una delle sfide più grandi nel loro campo. Il fotone oscuro, un’ipotetica particella associata al settore nascosto, ha il potenziale per fungere da vettore di forza per la materia oscura.

Per ottenere informazioni sulla materia oscura, il team di scienziati ha analizzato gli effetti che un fotone oscuro potrebbe avere sui risultati sperimentali del processo di diffusione anelastica profonda. Questo processo prevede lo studio delle collisioni di particelle che sono state accelerate a energie estremamente elevate. Esaminando i sottoprodotti di queste collisioni, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sulla struttura del mondo subatomico.

Il team ha utilizzato il quadro di analisi globale della funzione di distribuzione dei partoni del Jefferson Lab Angular Momentum (JAM), modificandolo per tenere conto della possibilità di un fotone oscuro. I loro risultati hanno rivelato che l’ipotesi del fotone oscuro è preferita rispetto all’ipotesi del modello standard, fornendo la prova dell’esistenza di questa particella.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità per esplorare la complessa natura della materia oscura. Comprendere la materia oscura non è solo fondamentale per svelare i misteri dell’universo, ma anche per far avanzare la nostra conoscenza della fisica fondamentale.

