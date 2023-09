Fotone oscuro identificato come potenziale candidato per la materia oscura

Una recente analisi condotta dai ricercatori dell’ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics e dell’Università di Adelaide suggerisce che i fotoni oscuri potrebbero essere l’anello mancante per comprendere la natura della materia oscura. I fotoni oscuri sono ipotetiche particelle che potrebbero fungere da ponte tra il settore oscuro delle particelle e la materia regolare.

La materia oscura è una sostanza misteriosa che ha un effetto gravitazionale sulla materia normale, facendo sì che le galassie ruotino più velocemente del previsto e che la luce si pieghi attorno a oggetti massicci. Sebbene esistano diversi candidati per la materia oscura, il modello standard della fisica delle particelle non è stato in grado di fornire una spiegazione esaustiva.

Il fisico Nicholas Hunt-Smith e il suo team hanno esaminato i dati degli esperimenti con il collisore di particelle e hanno scoperto che la presenza di fotoni oscuri corrispondeva meglio ai risultati osservati rispetto al modello standard. Con un livello di confidenza di 6.5 sigma, si stima che le probabilità che i fotoni oscuri non spieghino le osservazioni siano circa una su un miliardo.

I ricercatori si sono concentrati sul processo di diffusione anelastica profonda, che è un modo in cui le particelle si diffondono in seguito a una collisione ad alta energia. Hanno anche preso in considerazione l’anomalia magnetica del muone, che misura la deviazione del comportamento del muone in un forte campo magnetico rispetto alle previsioni del modello standard.

Introducendo la possibilità dei fotoni oscuri, la preferenza per loro come candidati è aumentata e l'anomalia magnetica dei muoni è stata significativamente ridotta. Questi risultati supportano l’ipotesi che i fotoni oscuri potrebbero essere la prova della scoperta di particelle.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche e conferme, il team spera che le loro scoperte incoraggino altri ricercatori a esplorare l’esistenza dei fotoni oscuri e le loro implicazioni per la comprensione della materia oscura.

Fonte: Journal of High Energy Physics.