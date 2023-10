Nuove scoperte nella ricerca sulla materia oscura: trasmissioni dal sottosuolo profondo

Gli scienziati dell’ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM) hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel loro tentativo di svelare i misteri della materia oscura. Rappresentando una pietra miliare significativa per il progetto, hanno ricevuto le prime trasmissioni da un rilevatore di muoni posizionato a 1 km di profondità nello Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

Il rilevatore di muoni svolge un ruolo cruciale nel registrare la quantità di radiazione cosmica che raggiunge il laboratorio situato nelle miniere d'oro di Stawell. Questi muoni sono versioni più pesanti degli elettroni e vengono creati quando i raggi cosmici collidono con gli atomi nell'atmosfera terrestre. Monitorando queste collisioni, il rilevatore di muoni fornisce dati preziosi sui livelli di radiazione cosmica.

Nei primi giorni di funzionamento, il rilevatore di muoni ha registrato un numero sorprendentemente basso di rilevamenti, con una media di circa cinque al giorno. Ciò è in netto contrasto con le previste 1.8 milioni di interazioni che si verificherebbero in superficie. La significativa riduzione della radiazione cosmica dimostra l’efficacia della costruzione del laboratorio in profondità nel sottosuolo, garantendo un ambiente incontaminato per il rilevamento delle particelle di materia oscura.

I dati raccolti dal rilevatore di muoni continueranno a essere monitorati dai ricercatori del CDM per garantire che i livelli di radiazione cosmica rimangano bassi. Ciò aprirà infine la strada al trasporto di successo della nave sperimentale SABRE South nella SUPL nel 2024. L’esperimento SABRE South, che rispecchia un esperimento simile nell’emisfero settentrionale, mira a verificare se le letture effettuate dai ricercatori italiani sono il risultato di fluttuazioni stagionali o prove di materia oscura.

Questo entusiasmante traguardo segna un significativo passo avanti nella ricerca sulla materia oscura. La comunità scientifica internazionale segue da vicino i progressi del progetto, poiché le scoperte fatte nel SUPL hanno il potenziale per rimodellare la nostra comprensione dell’universo. La creazione della SUPL come struttura unica che riunisce gli interessi della comunità e gli obiettivi di ricerca pone le basi per un’innovazione scientifica rivoluzionaria in futuro.

FAQ:

D: Cos'è un rilevatore di muoni?

R: Un rilevatore di muoni è un dispositivo utilizzato per misurare la quantità di radiazione cosmica rilevando i muoni, che sono versioni più pesanti degli elettroni prodotti dalla collisione dei raggi cosmici con gli atomi nell'atmosfera terrestre.

D: Cos'è la materia oscura?

R: La materia oscura è una sostanza misteriosa che si ritiene costituisca una parte significativa della massa dell'universo. Non interagisce con la luce o altre forme di radiazione elettromagnetica, rendendone difficile il rilevamento diretto.

D: Perché è importante ridurre la radiazione cosmica in laboratorio?

R: Ridurre la radiazione cosmica è fondamentale per la ricerca sulla materia oscura perché aiuta a creare un ambiente incontaminato per rilevare le particelle di materia oscura. Alti livelli di radiazione cosmica possono interferire con misurazioni accurate e oscurare i segnali provenienti dalle interazioni della materia oscura.