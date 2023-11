La missione ARRAKIHS: far luce sui segreti della materia oscura

La materia oscura, una sostanza misteriosa che comprende l'80% della massa dell'universo, continua a eludere gli scienziati mentre cercano di scoprirne la vera natura e il comportamento. L’Agenzia spaziale europea (ESA) si sta imbarcando in una missione rivoluzionaria chiamata “L’analisi dei resti risolti delle galassie accresciute come strumento chiave per le indagini sugli aloni”, nota anche come ARRAKIHS. Questo sforzo mira a svelare gli enigmatici meccanismi della materia oscura osservando galassie simili alla nostra Via Lattea.

La materia oscura rimane sfuggente perché non interagisce con la luce, rendendola invisibile a noi. Tuttavia, gli scienziati ne hanno rilevato la presenza attraverso i suoi effetti sulla materia visibile. Le galassie come la Via Lattea sono avvolte in “alone di materia oscura”, bolle invisibili di materia oscura che hanno un impatto diretto sulla rotazione galattica. La missione ARRAKIHS, che prende il nome dal pianeta deserto della serie “Dune”, analizzerà specificamente i bordi esterni delle galassie, concentrandosi sulle galassie nane che orbitano all’interno di questi aloni di materia oscura.

ARRAKIHS ha un percorso mirato, che prevede l'esame di 75 galassie per 150 ore ciascuna. Studiando i bordi esterni di queste galassie e le galassie nane satellite all'interno degli aloni, gli astronomi sperano di raccogliere preziose informazioni e confrontare i loro risultati con modelli computazionali. L'ESA classifica ARRAKIHS come una missione "veloce" o F, a significare un lancio relativamente rapido dopo la selezione e l'efficienza in termini di costi. Segue le orme della prima missione F dell'ESA, il Comet Interceptor, il cui lancio è previsto per il 2029.

Per assicurarsi il suo posto nel cosmo, ARRAKIHS è stato sottoposto a una revisione critica della progettazione della missione a settembre, ricevendo l'approvazione dai vertici dell'ESA. L'astrofisico Pascale Jablonka, a capo della componente scientifica di ARRAKIHS, ha espresso entusiasmo e gratitudine per i progressi compiuti finora. Il passo successivo prevede una revisione più dettagliata degli strumenti e degli obiettivi scientifici della navicella, nota come Fase A/B.

Con la missione ARRAKIHS, l'ESA continua la sua incessante ricerca nella comprensione della materia oscura, cercando di far luce sulla componente più enigmatica dell'universo. Mentre gli scienziati attendono con impazienza il lancio nel 2030, sperano che questa missione possa fornire informazioni rivoluzionarie sui meccanismi nascosti della materia oscura.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la materia oscura?

La materia oscura è una sostanza sfuggente che costituisce circa l’80% della massa dell’universo. Sebbene la sua esistenza sia rilevabile attraverso i suoi effetti gravitazionali, la sua natura precisa rimane sconosciuta.

D: Perché la materia oscura è difficile da studiare?

La materia oscura non interagisce con la luce, rendendola invisibile ai metodi di osservazione tradizionali. Gli scienziati ne deducono la presenza attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile.

D: Cosa sono gli aloni di materia oscura?

Gli aloni di materia oscura sono regioni invisibili che circondano le galassie, comprendenti la materia oscura. Hanno un impatto diretto sulla rotazione e sulla struttura delle galassie.

D: Qual è l'obiettivo della missione ARRAKIHS?

La missione ARRAKIHS mira a osservare le galassie, in particolare i loro bordi esterni, e studiare le galassie nane all'interno degli aloni di materia oscura. In questo modo, gli scienziati sperano di ottenere informazioni dettagliate sul comportamento e sulle proprietà della materia oscura.

D: In cosa differisce la missione ARRAKIHS dalle missioni precedenti?

ARRAKIHS è classificato come missione “veloce” o F, dando priorità al lancio rapido e all’efficienza in termini di costi. L'ESA mira a lanciare tali missioni subito dopo la selezione per accelerare il progresso scientifico riducendo al minimo le spese. ARRAKIHS segue le orme del Comet Interceptor, la precedente missione F dell'ESA.