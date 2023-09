Gli astronomi utilizzano il principio di Einstein per mappare la distribuzione della materia oscura

Gli astronomi hanno utilizzato un principio proposto da Albert Einstein oltre un secolo fa per creare una mappa dettagliata della distribuzione della materia oscura. Il metodo del team consente di rilevare “grumi” di materia oscura trovati tra le galassie, fornendo informazioni sulla distribuzione di questa misteriosa sostanza su scale più piccole.

La materia oscura rappresenta una sfida per gli scienziati perché, nonostante costituisca circa l’85% dell’universo, è invisibile. Non interagisce con le radiazioni elettromagnetiche, inclusa la luce visibile, ed è incredibilmente debole nel farlo. La materia oscura è costituita da particelle che non sono composte da elettroni, protoni e neutroni come la materia normale.

La presenza di materia oscura può essere dedotta solo attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia normale. Senza la materia oscura, le galassie ruoterebbero troppo velocemente e non sarebbero tenute insieme solo dalla gravità della materia visibile. Si ritiene che le galassie siano circondate da aloni di materia oscura e alcuni modelli suggeriscono la presenza di accumuli di materia oscura all'interno delle galassie e negli spazi tra di loro.

Un gruppo di ricerca giapponese ha utilizzato ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare la distribuzione della materia oscura attorno a una galassia distante. Hanno utilizzato la lente gravitazionale, un concetto derivato dalla teoria della relatività generale di Einstein, per osservare la luce proveniente da un quasar che si trovava a 11 miliardi di anni luce di distanza.

La lente gravitazionale si verifica quando un oggetto massiccio piega il percorso della luce che lo attraversa, creando più immagini o amplificando la luminosità di un singolo oggetto. Utilizzando ALMA, i ricercatori sono stati in grado di mappare la distribuzione degli ammassi di materia oscura tra le galassie e lungo la linea di vista fino al quasar. I risultati supportano il modello della “materia oscura fredda”, che suggerisce che la materia oscura è costituita da particelle che si muovono lentamente.

Questa ricerca contribuisce a una migliore comprensione della materia oscura e della sua distribuzione nell’universo.

Fonte:

1. The Astrophysical Journal (documento di ricerca)