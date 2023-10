La forma contorta della Via Lattea spiegata dagli astronomi di Harvard

Un nuovo studio degli astronomi del Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian hanno fatto luce sulla misteriosa forma deformata della Via Lattea. In precedenza, gli scienziati avevano osservato che i bordi della Via Lattea erano allargati e contorti, ma la causa di questo fenomeno rimaneva sconosciuta. Tuttavia, gli astronomi di Harvard hanno ora eseguito calcoli che forniscono prove convincenti del fatto che la Via Lattea è circondata da un alone irregolare di materia oscura.

I ricercatori hanno utilizzato modelli per calcolare le orbite delle stelle all’interno di un alone oblungo e inclinato di materia oscura e hanno scoperto che corrispondeva strettamente alla forma osservata della galassia. Questa scoperta supporta l’ipotesi che la Via Lattea abbia subito in passato una collisione con un’altra galassia.

I risultati hanno anche implicazioni per la nostra comprensione della stessa materia oscura. La materia oscura, che costituisce circa l'80% della massa della galassia, non interagisce con la luce ed è quindi invisibile. Studiando la forma dell’alone di materia oscura, gli scienziati potrebbero essere in grado di ottenere informazioni sulle proprietà e sulla natura delle particelle della materia oscura.

La scoperta della forma contorta della Via Lattea e della sua connessione con la materia oscura potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della formazione delle galassie e della natura dell’universo. Inoltre, queste scoperte potrebbero aprire la strada a nuove tecniche per studiare la materia oscura, consentendo agli scienziati di sondare i misteri della sostanza invisibile che domina l’universo.

Nel complesso, questo studio fornisce un progresso significativo nella nostra comprensione della Via Lattea e della materia oscura, offrendo nuove intuizioni sull’evoluzione delle galassie e sulla natura fondamentale dell’universo.

Fonte: "Un alone scuro inclinato all'origine della deformazione e del bagliore del disco galattico" di Jiwon Jesse Han, Charlie Conroy e Lars Hernquist. Astronomia della Natura, 14 settembre 2023.