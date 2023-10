I buchi neri binari potrebbero essere più stabili di quanto si credesse in precedenza

By

Gli scienziati hanno scoperto che i buchi neri binari potrebbero essere più stabili di quanto si pensasse inizialmente. Questi buchi neri si formano quando stelle massicce collassano in una “singolarità” infinitamente densa. Con masse molto più grandi del Sole, hanno una forte attrazione gravitazionale a cui nemmeno la luce può sfuggire. Spesso i buchi neri binari si formano quando due stelle massicce orbitano l’una attorno all’altra.

Quando questi buchi neri si muovono, creano onde gravitazionali, che trasportano il momento angolare lontano dal sistema. Ciò fa sì che i buchi neri si avvicinino a spirale, per poi scontrarsi e formare un unico buco nero più massiccio. In precedenza, si credeva che questo processo fosse inevitabile e che i buchi neri binari sarebbero sempre diventati oggetti solitari.

Tuttavia, gli scienziati ora comprendono che l’universo si sta espandendo e questa espansione sta accelerando a causa della cosiddetta energia oscura. Questa energia oscura fa sì che i buchi neri si trovino in un tessuto spazio-temporale in continua espansione, aumentando la possibilità che possa aiutare a mantenere separati i buchi neri binari.

I ricercatori dell’Università di Southampton e dell’Università di Cambridge hanno esplorato questa idea attraverso complessi modelli matematici. Hanno scoperto che due buchi neri non rotanti potrebbero esistere in equilibrio, con l’espansione dell’universo che contrasta la loro attrazione gravitazionale. Ciò significa che da lontano una coppia di buchi neri in equilibrio sembrerebbe un unico buco nero, rendendo difficile rilevare se si tratti di un singolo oggetto o di un sistema binario.

Inoltre, l’attrazione gravitazionale tra i buchi neri binari impedirebbe che l’espansione dell’universo li allontani troppo. I ricercatori ritengono che le loro scoperte potrebbero applicarsi ai buchi neri rotanti e ai sistemi di buchi neri ancora più complessi con più oggetti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Physical Review Letters.

