Un'immagine sorprendente rivela la "cipolla galattica" a 70 milioni di anni luce di distanza

Una recente fotografia catturata dalla Dark Energy Camera, montata sul telescopio cileno Víctor M. Blanco da 4 metri presso l'Osservatorio interamericano di Cerro Tololo, ha svelato gli straordinari strati della galassia conchiglia NGC 3923. Situata a circa 70 milioni di anni luce da La Terra, NGC 3923 è una galassia ellittica caratterizzata da strati concentrici che ricordano una cipolla. Questi strati si estendono per una distanza di 150,000 anni luce nello spazio.

L'immagine accattivante mostra la struttura simmetrica della galassia, che si ritiene si sia formata a seguito di una fusione galattica. In questo processo, una galassia più grande attira gradualmente le stelle dal disco della galassia a spirale più piccola. Quando queste stelle si integrano nell’alone della galassia più grande, si formano gusci concentrici, che portano all’aspetto distintivo di NGC 3923.

NGC 3923 si distingue per le incredibili caratteristiche delle sue conchiglie, motivo per cui è considerata eccezionale. Non solo possiede il guscio più grande conosciuto tra tutte le galassie con guscio osservate, ma vanta anche il maggior numero di gusci e il maggior rapporto tra i raggi del guscio più interno e di quello più esterno.

Questa galassia con guscio contiene potenzialmente fino a 42 gusci, che sono comparativamente più sottili di quelli che si trovano in altre galassie con guscio. I gusci più esterni si sono formati per primi, mentre i gusci successivi si sono gradualmente sviluppati più vicino al nucleo di NGC 3923. Con un diametro di 150,000 anni luce, questa galassia è circa il 50% più grande della nostra Via Lattea.

La natura simmetrica dei gusci di NGC 3923 accentua ulteriormente la sua unicità rispetto ad altre galassie con guscio, che tendono a mostrare caratteristiche più distorte. Queste notevoli caratteristiche esemplificano l’evoluzione e le strutture distinte che le galassie possono incarnare in base alle loro condizioni specifiche.

È interessante notare che la recente immagine della Dark Energy Camera cattura anche diverse altre galassie e una notevole lente gravitazionale che circonda l’ammasso di galassie PLCK G287.0+32.9 posizionato verso la parte superiore dell’immagine. La lente gravitazionale si verifica quando oggetti massicci possiedono forti campi gravitazionali che piegano e amplificano la luce proveniente da fonti distanti, facendoli apparire distesi.

I funzionari del NOIRLab sottolineano che le lenti gravitazionali consentono agli astronomi di esplorare domande profonde sul nostro universo, come la natura della materia oscura e la misurazione della costante di Hubble, che definisce l'espansione dell'universo.

Fonti: NOIRLab della NSF