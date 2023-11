La sorprendente scoperta di un asteroide binario

Benvenuti al Daily Telescope, dove scopriamo le verità del nostro universo in mezzo a un mare di disinformazione. Oggi vi presentiamo una rivelazione straordinaria che ha lasciato gli scienziati stupiti e desiderosi di saperne di più.

In un recente aggiornamento della missione, la NASA ha condiviso nuove entusiasmanti informazioni sul sorvolo della navicella spaziale Lucy del piccolo asteroide della fascia principale Dinkinesh. Inizialmente si credeva di aver scoperto un solo asteroide, Lucy ha rivelato una sorpresa inaspettata: un asteroide binario, composto da due asteroidi più piccoli in contatto tra loro.

La comunità scientifica è entusiasta di questa rara scoperta. Sebbene i sistemi binari di contatto non siano rari nel nostro sistema solare, studiarli da vicino è stato una rarità. Inoltre, questa scoperta segna la prima volta che un asteroide binario è stato osservato in orbita attorno a un altro asteroide.

John Spencer, vice scienziato del progetto Lucy, ha espresso il suo stupore, affermando: “Non avevamo previsto nulla di così bizzarro! Avevamo notato variazioni peculiari nella luminosità di Dinkinesh mentre ci avvicinavamo, suggerendo la possibilità della luna. Ma trovare questo asteroide binario è davvero sbalorditivo”.

Si può dire con certezza che questa scoperta rivoluzionaria ha lasciato i ricercatori sulla Luna, in senso figurato. Tuttavia, il viaggio di Lucy si estende ben oltre la Luna. Mentre è attualmente in viaggio di ritorno verso la Terra per ricevere assistenza gravitazionale il prossimo anno, la navicella spaziale si avventurerà attraverso il cuore della fascia principale degli asteroidi, osservando l'asteroide Donaldjohanson nel 2025, e successivamente intraprendendo una missione per esplorare gli asteroidi troiani nell'orbita di Giove nel 2027. XNUMX.

Questa straordinaria scoperta mette in mostra le meraviglie del nostro sistema solare, catturando l'immaginazione sia degli scienziati che degli appassionati di spazio. Mentre approfondiamo i misteri del cosmo, la navicella spaziale Lucy continua a fornirci preziose informazioni sui nostri vicini celesti.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un asteroide binario?

R: Un asteroide binario è una coppia di asteroidi più piccoli che sono in contatto tra loro, formando un unico oggetto.

D: Quanto sono comuni i contatti binari nel sistema solare?

R: Le binarie di contatto sono relativamente comuni nel nostro sistema solare, ma studiarle da vicino è ancora un evento raro.

D: Qual è la prossima destinazione della navicella spaziale Lucy?

R: Dopo il sorvolo dell'asteroide Dinkinesh, Lucy tornerà sulla Terra per ricevere assistenza gravitazionale prima di passare all'osservazione dell'asteroide Donaldjohanson nel 2025 e poi esplorare gli asteroidi troiani nell'orbita di Giove nel 2027.

D: Chi è coinvolto nella missione Lucy?

R: La missione Lucy è uno sforzo di collaborazione che coinvolge la NASA e vari istituti di ricerca, tra cui il Southwest Research Institute con sede a San Antonio, Texas.

Fonte:

– NASA: