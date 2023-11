Presentazione del raffreddore: una soluzione rivoluzionaria per i disturbi delle vie respiratorie superiori

Secondo una ricerca condotta da Intrivo™, una società di salute digitale e società madre di On/Go, ogni anno negli Stati Uniti vengono segnalati oltre un miliardo di casi di raffreddore. Sorprendentemente, solo il 10% dei pazienti cerca cure, portando a un ciclo infinito di raffreddore e influenza che gravano pesantemente sulle famiglie, sui medici, sui datori di lavoro e sul governo. Per rispondere a questa preoccupazione, On/Go™, una piattaforma tecnologica leader nel settore sanitario, ha lanciato Sniffles™, un innovativo kit di farmaci per l'assistenza domiciliare diretto al consumatore (D2C) progettato per alleviare i sintomi associati a raffreddore, influenza e altre condizioni respiratorie superiori. . Sniffles non solo offre un sollievo conveniente, ma mira anche a ridurre al minimo la diffusione di malattie e virus.

Sniffles è un'opzione di e-commerce e telemedicina che fornisce agli utenti una soluzione completa per dormire meglio, ridurre la febbre, alleviare la congestione, lenire il prurito alla gola, curare le labbra secche e screpolate, rilassarsi e rafforzare il sistema immunitario. Con questo innovativo kit di farmaci per l'assistenza domiciliare, On/Go estende il suo impegno nella mitigazione delle malattie delle vie respiratorie superiori, fornendo un rimedio accessibile per oltre un miliardo di raffreddori segnalati ogni anno negli Stati Uniti.

Il kit Sniffles comprende imballaggi e materiali accuratamente selezionati, alloggiati in una comoda custodia con cerniera. Questi includono cartoni per il test COVID, scatola multi-sintomo e losanghe, un sacchetto di alluminio per bustine di tè, un tubo in HDPE per le compresse di immunità, un sacchetto in tessuto LDPE e contenitori in polipropilene per l'inalatore nasale e il balsamo per le labbra. Per garantire i più alti standard di qualità, On/Go collabora con partner fidati nella produzione di questi componenti.

Per migliorare l'esperienza dell'utente, On/Go ha condotto ricerche e test approfonditi per progettare imballaggi che combinino l'ispirazione dei kit di pronto soccorso con il marchio dell'imballaggio di prova COVID-19 di Intrivo. Il risultato è una confezione visivamente accattivante e riutilizzabile che riflette l'ottimismo, la speranza e l'allegria del marchio. Inoltre, On/Go ha progettato un carattere personalizzato che incorpora una “L” unica a forma di naso nel nome del marchio, rafforzando lo scopo del kit di fornire sollievo per le malattie delle vie respiratorie superiori.

Sniffles è progettato pensando all'aderenza del paziente e alla facilità d'uso. Il kit include un codice QR intelligente con collegamento diretto che indirizza gli utenti a un'app dedicata, offrendo un'esperienza di telemedicina scontata per incoraggiare un coinvolgimento continuo. Con Sniffles, i pazienti hanno accesso a cure mediche specialistiche 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, attraverso servizi di telemedicina integrati, comodamente collegati a CVS MinuteClinic per il supporto di persona. Semplificando il processo di test e farmaci e fornendo un facile accesso alla guida professionale, Sniffles consente alle persone di assumere il controllo della propria salute comodamente dalla propria casa.

Per garantire una disponibilità diffusa, Sniffles può essere acquistato tramite vari rivenditori a consegna rapida come DoorDash, Amazon e Walmart.com. In alternativa, i clienti possono acquistarlo direttamente tramite l'app On/Go o il sito Web Sniffles. Sniffles rappresenta un significativo passo avanti nella lotta ai disturbi delle vie respiratorie superiori, offrendo un sollievo rapido, efficiente ed economico alle persone che cercano una soluzione completa ai loro sintomi.

FAQ

1. In che modo Sniffles aiuta ad alleviare i sintomi delle patologie delle vie respiratorie superiori?

Sniffles è un kit di farmaci per l'assistenza domiciliare che fornisce una gamma di farmaci essenziali, dispositivi di alta gamma e accesso alla telemedicina 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Offre sollievo da sintomi come congestione, febbre, mal di gola, labbra secche e altro ancora.

2. Posso ricevere una diagnosi tramite Sniffles?

Sì, Sniffles offre una soluzione completa consentendo agli utenti di completare una diagnosi all'interno dell'app On/Go. Questa valutazione viene poi esaminata dal team medico On/Go, che può prescrivere farmaci antivirali, se necessario.

3. Dove posso acquistare Sniffles?

Sniffles è disponibile tramite rivenditori con consegna rapida come DoorDash, Amazon e Walmart.com. Può anche essere acquistato direttamente tramite l'app On/Go o il sito Web Sniffles.

4. Come funziona l'accesso alla telemedicina con Sniffles?

Sniffles fornisce un facile accesso ai servizi di telemedicina 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX per cure mediche specialistiche. Questi servizi sono integrati con CVS MinuteClinic, consentendo agli utenti di consultare virtualmente o di persona gli operatori sanitari per ulteriore supporto.