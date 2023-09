Raggiungimento di una doppia rifrazione da record con il solfuro di titanio e stronzio

Un team di scienziati e ingegneri dell'Università del Wisconsin-Madison, dell'Università della California del Sud e della Washington University di St. Louis ha sviluppato un materiale innovativo in grado di piegare un raggio di luce infrarosso in due direzioni diverse. Questo cristallo mostra il più alto grado di “doppia rifrazione” mai registrato sulla Terra, superando il precedente risultato ottenuto dal team. Il materiale, chiamato solfuro di stronzio e titanio (STS), ha il potenziale per rivoluzionare varie applicazioni come la visione notturna, il Lidar, il rilevamento chimico e la microscopia.

La rifrazione si verifica quando la luce passa da una sostanza all'altra, facendole cambiare direzione. La doppia rifrazione si verifica quando la luce entra in un materiale anisotropo con proprietà variabili in direzioni diverse, dividendosi in due raggi che viaggiano in direzioni separate. La differenza negli indici di rifrazione in queste due direzioni è nota come birifrangenza. Il team è stato sorpreso di scoprire che la birifrangenza di STS era tre volte maggiore di quella del precedente detentore del record, il solfuro di bario e titanio (BTS), nonostante avesse una struttura simile.

Dopo un ulteriore esame, si scoprì che STS aveva una struttura ripetitiva più grande a causa della presenza di alcuni atomi di stronzio in più. Questo cambiamento inaspettato a livello atomico ha comportato un aumento dell’indice di rifrazione lungo una direzione del materiale. I ricercatori ritengono che questa osservazione apra possibilità per trovare materiali simili in cui piccoli stimoli esterni, come la flessione o il riscaldamento, possono alterare dinamicamente la risposta ottica del materiale. Questa scoperta potrebbe portare a nuove classi di applicazioni di ottica sintonizzabile.

Sebbene il metodo di sintesi attualmente produca solo piccole scaglie di STS, si stanno compiendo sforzi per perfezionare il processo e creare versioni monocristalline più grandi del materiale. Questa svolta nel raggiungimento della doppia rifrazione da record evidenzia il potenziale per ulteriori progressi nel campo dell’ottica.

Fonte:

– Materiali avanzati (2023). DOI: 10.1002/adma.202303588