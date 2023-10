Un nuovo studio suggerisce che Marte un tempo aveva fiumi abitabili

I ricercatori della Penn State University hanno condotto una nuova analisi dei dati del rover Curiosity della NASA, rivelando che molti dei crateri su Marte un tempo avrebbero potuto essere fiumi abitabili. Lo studio, condotto da Benjamin Cardenas, assistente professore di geoscienze alla Penn State, ha utilizzato modelli numerici per simulare l'erosione su Marte per lunghi periodi di tempo. Hanno scoperto che le comuni formazioni di crateri, note come morfologie a panca e naso, erano probabilmente resti di antichi letti di fiumi.

Questa scoperta mette in discussione studi precedenti che avevano identificato le dorsali fluviali come possibili indicatori di antichi depositi fluviali su Marte. L'analisi del team suggerisce che potrebbero esserci depositi fluviali da scoprire in altre aree del pianeta. Cardenas e il suo team ritengono che una parte più ampia della documentazione sedimentaria marziana potrebbe essere stata costruita dai fiumi durante un periodo abitabile nella storia di Marte.

Per creare il loro modello computerizzato, i ricercatori hanno utilizzato scansioni della stratigrafia terrestre risalenti a 25 anni fa, raccolte dalle compagnie petrolifere sotto il fondale marino del Golfo del Messico. Queste scansioni hanno fornito un confronto ideale con le caratteristiche geologiche di Marte. Quando il team ha eseguito la simulazione, ha osservato paesaggi marziani erosivi che formavano banchi e nasi topografici, simili alle morfologie osservate dal rover Curiosity all'interno del cratere Gale.

Le implicazioni di questo studio sono significative, poiché suggerisce che Marte potrebbe aver avuto molti più fiumi di quanto si credesse in precedenza. Ciò dipinge una visione più ottimistica della vita antica su Marte, indicando che un tempo il pianeta avrebbe potuto avere le giuste condizioni affinché la vita esistesse.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare l’entità dei potenziali depositi fluviali di Marte e per acquisire una comprensione più profonda della storia geologica del pianeta. I risultati di questo studio aprono nuove possibilità per future missioni e indagini per scoprire prove della vita passata sul Pianeta Rosso.

Domande frequenti (FAQ)

