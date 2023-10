Il Rover Curiosity raggiunge la cresta Gediz Vallis su Marte

Il rover Curiosity della NASA è arrivato con successo a Gediz Vallis Ridge su Marte, una delle sue destinazioni principali. La cresta si è formata miliardi di anni fa da colate detritiche contenenti fango e rocce, fornendo preziose informazioni sul passato del pianeta, quando sulla sua superficie esisteva ancora acqua liquida. I precedenti tentativi di raggiungere la cresta non hanno avuto successo a causa di ostacoli quali rocce a spigoli vivi e pendii ripidi. Tuttavia, il 14 agosto 2023, Curiosity ha finalmente raggiunto la sua destinazione.

Lo scienziato del progetto Curiosity, Ashwin Vasavada, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato, affermando: “È emozionante poter allungare la mano e toccare rocce trasportate da luoghi in alto sul Monte Sharp che non saremo mai in grado di visitare con Curiosity. " La cresta si è formata durante uno degli ultimi periodi umidi di Marte, dove il fango scorreva lungo i pendii della montagna, trasportando rocce e massi di varie dimensioni.

Mentre Curiosity sale sul Monte Sharp, il paesaggio cambia, riflettendo l'evoluzione delle condizioni dal tempo in cui il cratere Gale era un lago fino al suo attuale stato secco. Gediz Vallis Ridge è una delle caratteristiche geologiche più giovani che Curiosity incontrerà durante il suo viaggio. È significativo anche perché consente agli scienziati di studiare le rocce da altitudini più elevate che il rover non può raggiungere.

La cresta è di particolare interesse perché contiene resti di antiche colate di fango, fornendo preziose informazioni sull'attività acquatica passata nel cratere Gale. Le rocce trovate in questa regione appaiono scure e fuori luogo rispetto al paesaggio circostante, poiché provengono dalla parte più alta del Monte Sharp. Gli scienziati sperano di comprendere meglio questi eventi geologici sia su Marte che sulla Terra.

Curiosity ha trascorso 11 giorni esplorando Gediz Vallis Ridge, catturando 136 immagini che sono state combinate in una vista panoramica. Il viaggio del rover su per la montagna ha rivelato indizi sull'antica storia acquosa di Marte. Dal suo atterraggio nel cratere Gale nel 2012, Curiosity ha fatto numerose scoperte, tra cui prove di antichi laghi, megainondazioni e presenza di azoto su Marte.

Definizioni:

– Cratere Gale: cratere da impatto su Marte dove il rover Curiosity esplora il Monte Sharp dal 2014.

– Colate detritiche: termine geologico che si riferisce al movimento verso il basso di rocce e sedimenti saturi di acqua.

– Sol: un giorno marziano leggermente più lungo di un giorno terrestre.

– Mastcam: sistema di telecamere sul rover Curiosity utilizzato per catturare immagini dell'ambiente circostante.

Fonti: NASA/ JPL-Caltech/ MSSS/ UC Berkeley