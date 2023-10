Fare passi verso missioni spaziali autosufficienti: coltivare cibo nello spazio

La NASA lavora costantemente allo sviluppo di missioni sulla Luna e su Marte, ma una sfida che devono affrontare è come sostenere con cibo i membri dell'equipaggio durante i loro lunghi soggiorni nello spazio. Attualmente, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale fanno affidamento su cibo preconfezionato che necessita di un rifornimento regolare e potrebbe non fornire un’alimentazione ottimale. Per affrontare questo problema, i ricercatori stanno studiando la possibilità di coltivare cibo durante le missioni.

Il primo passo in questa ricerca è identificare le piante giuste da testare. Nel 2015, la NASA ha avviato un progetto chiamato “Growing Beyond Earth” in collaborazione con il Fairchild Botanical Garden di Miami. Questo programma coinvolge centinaia di classi di scienze delle scuole medie e superiori degli Stati Uniti che coltivano semi diversi in un habitat che ricorda le condizioni della stazione spaziale. I semi che prosperano in queste aule vengono poi trasferiti in una camera presso il Kennedy Space Center della NASA per ulteriori test. Se continuano a crescere bene in questo ambiente di microgravità, verranno inviati alla stazione spaziale per un'ulteriore valutazione.

Oltre alla selezione delle piante, la NASA ha testato strutture che potrebbero ospitare giardini in microgravità. Uno di questi impianti è il Sistema di Produzione Vegetale, noto anche come Veggie. È una camera semplice e a basso consumo in grado di contenere fino a sei piante. I semi vengono coltivati ​​in piccoli “cuscini” di stoffa che i membri dell’equipaggio si prendono cura e annaffiano a mano, in modo simile alla cura di un giardino sulla Terra. Questi giardini nello spazio aiutano i ricercatori a capire come le piante crescono e si adattano alle condizioni di microgravità e quali misure devono essere adottate per garantirne la salute e la produttività.

Sviluppando la tecnologia e le tecniche per coltivare cibo nello spazio, la NASA mira a ridurre la dipendenza dalle regolari missioni di rifornimento e a fornire agli astronauti cibo fresco e nutriente per lunghi periodi di tempo. Questa ricerca non solo avvantaggia le future missioni sulla Luna e su Marte, ma ha anche implicazioni per l’agricoltura sostenibile qui sulla Terra.

Fonti: PHYS