L'evento annuale offre la visione gratuita della Luna con un dettaglio eccezionale tramite telescopio

Il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale (LASP) dell'Università del Colorado Boulder ospita la sua 13a edizione annuale di Osservazione della Luna Notturna, offrendo al pubblico l'opportunità di osservare la Luna in dettagli eccezionali utilizzando telescopi di alta qualità. L'evento fa parte di un programma mondiale della NASA che incoraggia le persone a fermarsi e osservare la luna.

L'evento, gratuito e aperto al pubblico, si svolgerà sabato dalle 6 alle 9 presso il prato del tribunale di Pearl Street Mall. Diversi telescopi di fascia alta, realizzati a mano da un ex professore, saranno allestiti e gestiti da studenti di dottorato che aiuteranno il pubblico a osservare la superficie lunare.

Saranno presenti anche i professori della CU Boulder per rispondere alle domande e fornire informazioni sulle missioni, sulla fisica e sulla scienza dietro la luna. Il ricercatore LASP John Fontanese ritiene che la luna sia un argomento entusiasmante e che tutti dovrebbero essere entusiasti, poiché l'umanità sta pianificando di tornare sulla superficie lunare nel prossimo futuro.

La scelta del sabato per la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna è deliberata, poiché l'angolazione della luce fornisce un maggiore contrasto della superficie lunare ed evidenzia la bellezza dei crateri lunari. I telescopi di fascia alta, pur apparendo rustici con i loro componenti in compensato e tortiera fatti a mano, producono immagini eccezionali della luna. Secondo il dottorando Alex Doner, questi telescopi dimostrano che chiunque può costruire il proprio telescopio e catturare immagini dettagliate senza spendere una notevole quantità di denaro.

I telescopi che verranno utilizzati durante l'evento sono di stile newtoniano, un modello comune che incorpora una grande lente che focalizza la luce su uno specchio nella parte posteriore. Questa luce viene poi fatta rimbalzare su un altro specchio e fuori attraverso l'oculare. I partecipanti all'evento rimangono spesso sbalorditi dal livello di dettaglio che possono osservare sulla superficie lunare.

L'evento International Observe the Moon Night non è solo divertente e stimolante per il pubblico, ma rappresenta anche un'opportunità per ispirare la prossima generazione di persone interessate ai campi STEM. L'evento attira molti bambini piccoli a cui vengono forniti degli sgabelli per garantire che possano vedere nei telescopi. L'impressione di vedere per la prima volta la superficie lunare in modo così dettagliato spesso suscita interesse per la scienza e la tecnologia.

Fontanese condivide che diversi strumenti CU Boulder saranno inviati sulla superficie lunare nelle prossime missioni della NASA per indagare su vari aspetti dell'ambiente lunare. Queste missioni forniranno preziose informazioni sulla superficie lunare, sulla composizione elementare, sulla formazione e sull'evoluzione, nonché sulla disponibilità delle risorse lunari. I risultati aiuteranno a preparare le future missioni umane sulla Luna.

Fonte: LASP, CU Boulder