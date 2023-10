L'impatto e il futuro della ricerca e dell'innovazione alla CU Boulder

La commercializzazione delle innovazioni dell’Università del Colorado Boulder ha avuto un impatto significativo sulle economie degli Stati Uniti e del Colorado. Con un impatto di 8 miliardi di dollari sull'economia statunitense e un impatto di 5.2 miliardi di dollari sull'economia del Colorado, l'università è impegnata a continuare il proprio successo nella ricerca e nell'innovazione.

CU Boulder ha un finanziamento totale per la ricerca di 684 milioni di dollari per il 2023, di cui 486 milioni di dollari provenienti da agenzie federali come la NASA, la National Science Foundation e il National Institutes of Health. L'università ha vissuto un decennio di crescita sostenuta dei finanziamenti alla ricerca, con un aumento costante ogni anno.

Il sistema CU è stato riconosciuto per la sua innovazione e imprenditorialità. Si classifica n. 14 a livello nazionale per brevetti recenti e n. 5 per la creazione di startup. Solo nell’anno fiscale 2021, CU ha lanciato il numero record di 25 startup. Venture Partners ha svolto un ruolo significativo in questo successo, stipulando 87 accordi di licenza e opzione per associare le tecnologie CU Boulder con aziende commerciali. L'università offre anche oltre 60 corsi imprenditoriali e conta oltre 900 startup che hanno partecipato alla New Venture Challenge.

Un esempio di commercializzazione di successo è Prometheus Materials, una società con sede a Longmont co-fondata da scienziati e ingegneri della CU Boulder. Prometheus Materials crea materiali da costruzione sostenibili utilizzando microalghe come alternativa a zero emissioni di carbonio al cemento. Tali successi contribuiscono a costruire una cultura dell’innovazione nel campus e producono vari vantaggi.

CU Boulder ha eccelso anche in altre aree di ricerca. È una delle principali università pubbliche che riceve finanziamenti dalla NASA e si colloca ai primi posti nelle geoscienze e nelle citazioni di ricerca accademica. L'università mira a essere leader anche nel campo delle arti e delle discipline umanistiche, con un programma di sovvenzioni dedicato e un focus sull'eccellenza della ricerca.

Guardando al futuro, CU Boulder sta cercando attivamente nuove partnership e opportunità di collaborazione interdisciplinare. L'università mira ad espandere la propria ricerca sulla sicurezza nazionale attraverso il Centro per le iniziative di sicurezza nazionale e ad ampliare le proprie strutture principali e le capacità informatiche avanzate. Inoltre, CU Boulder si impegna a essere leader nella ricerca sulla sostenibilità, con particolare attenzione alla tecnologia climatica, alla giustizia sociale e alla transizione energetica.

La ricerca e l'innovazione presso la CU Boulder non solo hanno contribuito all'economia, ma hanno anche promosso la reputazione dell'istituto e migliorato il successo degli studenti. L'università è determinata a continuare ad avere un impatto positivo attraverso una ricerca significativa e importante.

