Giorno 13 – Un pezzo di terra irreale

Il viaggio continua il 13° giorno dell'avventura di questo escursionista sul sentiero. La notte è illuminata dalla luna brillante, dando la sensazione di un riflettore che brilla. Al mattino, l'escursionista è in soggezione davanti ai corpi celesti nel cielo.

Sentendosi fiacco e con le gambe di piombo, l'escursionista si prende il suo tempo, assaporando ogni pausa per ammirare un ambiente mozzafiato. Raggiunta la cima del primo passo, la vista è una delizia, con la tundra alpina incontaminata che si estende in lontananza.

Proseguendo lungo il sentiero, l'escursionista incontra un ripido pendio di astragalo, saltando da una roccia all'altra. Non possono fare a meno di provare un senso di pericolo mentre alzano lo sguardo e vedono enormi massi accatastati precariamente sopra di loro. Mettendo da parte la paura, raggiungono la cima e vengono accolti da altre montagne dorate.

Dopo una lunga discesa, l'escursionista riempie l'acqua da Chalk Creek e si rende conto che davanti c'è più salita del previsto. Chiedendo una seconda ventata, l'escursionista trova rinnovata energia e si avvia rapidamente verso la salita successiva. La foresta fornisce ombra, ma le mani, le labbra e le guance dell'escursionista sono bruciate dal sole.

Arrivando su un lussureggiante tavolo ricoperto di vegetazione e fiori selvatici sconosciuti, l'escursionista assapora la bellezza della natura. Proseguendo il viaggio, si ritrovano su quella che sembra essere una vecchia ferrovia, circondata da alberi uccisi da scarabei. Scegliendo un posto sicuro per allestire il campo, l'escursionista fa un pisolino nel pomeriggio, solo per essere svegliato dal rumore di un albero che cade.

Spinto dall'adrenalina, l'escursionista continua il cammino fino a sera, alimentato dall'eccitazione inaspettata. Alla fine, trovano un posto vicino al Boss Lake Reservoir per concludere la serata, riflettendo sulle esperienze inaspettate della giornata.

Giorno 14 – L'ultima salita

La mattina del giorno 14 porta l'avvistamento di due paia di occhi luminosi tra gli alberi. Decidendo di aspettare l'alba per iniziare, l'escursionista ammira la bellezza dei dintorni e si prepara per l'ultima salita, breve ma ripida.

Raggiungendo il Continental Divide ufficiale, l'escursionista rimane incantato dai panorami mozzafiato e riconosce che c'è semplicemente troppa bellezza per poterla comprendere appieno. Ti aspetta una lunga passeggiata in cresta fino agli impianti di risalita, che porta al Monarch Pass.

L'escursionista rimane stupito dal paesaggio desertico delle montagne ricoperte di sabbia e si chiede come possano sopravvivere gli alberi in un ambiente così secco. Stanchi dal viaggio, non vedono l'ora di prendersi un giorno zero domani.

Raggiungendo l'inizio del sentiero, l'escursionista è sollevato nel trovare un piccolo negozio dove possono gustare biscotti rinfrescanti e un frappè alla crema, assaporandone i sapori e riflettendo sul viaggio compiuto fino a quel momento.

Fonti: Nessuna